CEV, kursiyerlerinin hepsini istihdama kazandırıyor Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu: "Eğitim almak isteyen herkese kapımız açık" "3 yıl sonra işlerin yüzde 52’sini insanlar, yüzde 48’ini bilgisayarlar yapacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CEV, kursiyerlerinin hepsini istihdama kazandırıyor Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu: "Eğitim almak isteyen herkese kapımız açık" "3 yıl sonra işlerin yüzde 52’sini insanlar, yüzde 48’ini bilgisayarlar yapacak"

İHA

CEV, kursiyerlerinin hepsini istihdama kazandırıyor Coşkunöz Eğitim Vakfı Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu: "Eğitim almak isteyen herkese kapımız açık" "3 yıl sonra işlerin yüzde 52’sini insanlar, yüzde 48’ini bilgisayarlar yapacak"

Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, bugüne kadar eğitim verdikleri kişilerin tamamını istihdama kazandırdıklarını söyledi.
Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın temellerinin 1988 yılında Bursa’nın köklü sanayi kuruluşlarından Coşkunöz Holding’in kurucusu Kemal Coşkunöz tarafından atıldığını ifade eden Susuzlu, Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak, ağırlıklı olarak meslekîeğitim alanında gösterdikleri faaliyetlerle 33 yıldır Türkiye’nin yetişmiş insan gücünü artırmak üzere çalıştıklarını söyledi. Susuzlu, “Şu ân makine teknolojisi, kalıpçılık, katmanlı üretim ve dijital dönüşümün temeli olan veri analizi ve siber güvenlik gibi eğitimler veriyoruz. Yani bir taraftan üretimle ilgili eğitimler verirken, diğer yandan dijital dönüşümle gelecek yeni mesleklere de adapte olmaya çalışıyoruz. Özellikle katmanlı üretim konusunda çalışan Bursa’nın ilk vakfıyız. Katmanlı üretim merkezimizde, öğrencilerimize hem eğitim hem de tecrübe imkânı sunuyoruz. Bu açıdan bakınca birden fazla meslekte eğitimler veriyoruz, ama daha önemlisi, eğitimlerimizden yararlananların ne kadar istihdam edildikleri. Bu konuda da çok gururluyuz, neredeyse yüzde 100’e yakın oranda istihdam gerçekleştiriyoruz” dedi.
“3 yıl sonra işlerin yüzde 52’sini insanlar, yüzde 48’ini bilgisayarlar yapacak”
İsteyen herkesin meslekî eğitim alabileceğini belirten CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu, “Ama bizim özellikle ulaşmaya çalıştığımız kesimler, toplumda dezavantajlı görülen, özellikle finansal anlamda zorluklar yaşayan, çalışmak isteyen, fakat çeşitli imâansızlıklar yüzünden istediği alanda eğitim alıp kendisi geliştirememiş kişiler. Dolayısıyla isteyen herkes bizim programlarımıza başvurabilir. Dijital dönüşüm ve sun'i zekânın gelişimi ile birçok mesleğin ortadan kalkması, bir yandan da yeni mesleklerin ortaya çıkması bekleniyor. Henüz çarpıcı bir değişimden söz edemesek de, insan kaynakları alanında dijital dönüşümün etkilerini hissetmeye başladık. Evet, yıkıcı teknolojiler geliyor. Yeni meslekler doğuyor. Bizim de hazırlıklı olmamız gerek. Bu korkulacak bir şey değil. Eğitimle çözebileceğimize inanıyorum. Bize sağlayacağı çok büyük avantajlar olacaktır. Daha kalifikasyonu yüksek, daha insana yaraşır işlerde fırsatlar çoğalacak. Yapmamız gereken, yeni meslekler ortaya çıkarken, bu yeni mesleklere aday olabilmek, gönüllü olabilmektir. Dünya Ekonomik Forumu’nun istatistiklerine göre, şu ân işlerin yüzde 70’den fazlasını insanlar yapıyor. Ancak 3 yıl gibi kısa bir süre sonra yüzde 52’sini insanlar, yüzde 48’sini ise bilgisayarlar ve sun'i zekâ teknolojileri yapıyor olacak. Bizim bu yüzde 52’ye odaklanıp, daha vasıf gerektiren işlerle ilgili kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Korkmuyoruz. Korkmadan yaklaşıyoruz. Bununla ilgili fırsatlar sunan kurumlar var. Biz de Türkiye’de bu kurumların öncüsü olarak Avrupalı iş ortaklarımızla birlikte yeni meslekleri ve istihdam şartlarını araştıran merkez olmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak sadece eğitim ve istihdam faaliyetleri yürütmediklerini belirten Tınmazsoy Susuzlu, “Katılımcılarını kariyer sahibi yapan bir burs programımız var. ‘Kariyer sahibi yapan burs programı’ diyoruz. Çünkü sadece nakit burs sağlamıyoruz. Aynı zamanda burs alanların stajlarını yapacakları veya iş deneyimi elde edebilecekleri iştirakçi şirketlerle de bağlantıya geçiyoruz. Her birini usta çırak programına tabi tutuyoruz. Çeşitli kişisel eğitimlerle de destekliyoruz. Bunun yanı sıra, pek çok eğitim kanalında ücretli olarak sunulan teknik ve mühendislik eğitimlerini ‘eğitim özgürlüktür’ düşüncesiyle Youtube kanalımızda da yayınlıyoruz. Şu ânda vakfımızda eğitimler sadece yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemiyle değil, sanal gerçeklik (VR) ve çevrimiçi öğrenme uygulamaları ile de veriliyor. Bunun hem bize zaman kazandırdığını görüyor, hem de tecrübe ederek öğrenmenin eğitimlerin etkisinin ciddi bir artış sağladığını gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kar yağışını izlemek için çıktığı tepede tuvaletini yaparken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Kar yağışını izlemek için çıktığı tepede tuvaletini ...
Kar yağışını izlemek için çıktığı tepede tuvaletini yaparken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Kar yağışını izlemek için çıktığı tepede tuvaletini ...
Kar yağışını izlemek için çıktığı tepede tuvaletini yaparken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Kar yağışını izlemek için çıktığı tepede tuvaletini ...
Kar yağışını izlemek için çıktığı tepede tuvaletini yaparken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Kar yağışını izlemek için çıktığı tepede tuvaletini ...
Kar yağışını izlemek için çıktığı tepede tuvaletini yaparken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
YEREL HABERLER Kar yağışını izlemek için çıktığı tepede tuvaletini ...
Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlanan ...
Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet
Serpil'i bıçaklayarak öldüren eşine ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Serpil'i bıçaklayarak öldüren eşine ağırlaştırılmış ...
Kazada yaralandı; ağabeyini arayıp, `Gelip, motosikleti alırsınız´ dedi
YEREL HABERLER Kazada yaralandı; ağabeyini arayıp, `Gelip, ...
İznik Belediyesi’nden öğrencilere Yerli Malı Haftası hediyesi
YEREL HABERLER İznik Belediyesi’nden öğrencilere Yerli Malı Haftası ...
Doktor şikayetinden bir şartla vazgeçti...
YEREL HABERLER Doktor şikayetinden bir şartla vazgeçti...
Örnek vatandaşlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Örnek vatandaşlar ödüllendirildi
2 bin yıllık çarşı ziyaretçi akınına uğruyor Tarihi çarşıya ilgi büyük
YEREL HABERLER 2 bin yıllık çarşı ziyaretçi akınına uğruyor Tarihi ...
Kaza yaptı aklına ilk ailesi geldi; "kaza yaptım bir şeyim yok" dedi
YEREL HABERLER Kaza yaptı aklına ilk ailesi geldi; "kaza yaptım bir ...
Yesaş simit üretecek
YEREL HABERLER Yesaş simit üretecek
BTÜ’den yeni işbirlikleri
YEREL HABERLER BTÜ’den yeni işbirlikleri
Yaz dağcılık eğitimleri sona erdi
YEREL HABERLER Yaz dağcılık eğitimleri sona erdi
Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı
YEREL HABERLER Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı
Bebeği sezaryenle alınan Özge, koronavirüsle mücadelesini kaybetti 
YEREL HABERLER Bebeği sezaryenle alınan Özge, koronavirüsle ...
Personel bowling turnuvasında buluştu İş stresini bowlingle attılar
YEREL HABERLER Personel bowling turnuvasında buluştu İş stresini ...
Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi
YEREL HABERLER Belediye personeline yüksekte çalışma eğitimi
Bursa’da ‘Narko tır’ etkinliğiyle vatandaşlar bilinçlendirildi ‘En iyi narkotik polisi annedir’ sloganıyla uyuşturucuyla mücadele
YEREL HABERLER Bursa’da ‘Narko tır’ etkinliğiyle vatandaşlar ...
Bu maçın kaybedeni yok Topuklu kramponlar özel çocuklar için sahaya çıktı
YEREL HABERLER Bu maçın kaybedeni yok Topuklu kramponlar özel ...
Bursa'da kukla ve gölge oyunları çocuklarla buluşuyor
YEREL HABERLER Bursa'da kukla ve gölge oyunları çocuklarla buluşuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.