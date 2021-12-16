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Boza içerek büyüyen ailede boyu 1.90'ın altında kimse yok Seyyar satıcılıkla başladılar, Bursa'dan 81 vilayete günde 60 ton boza satıyorlar

İHA

Boza içerek büyüyen ailede boyu 1.90'ın altında kimse yok Seyyar satıcılıkla başladılar, Bursa'dan 81 vilayete günde 60 ton boza satıyorlar

Bursa'da seyyar satıcılıkla başladıkları bozacılıkta işleri büyüten aile, şimdi 81 vilayete yılda 60 ton boza satıyor. Boza içerek büyüyen ailede boyu 1.90'ın altında kimse yok.
Bulgaristan'dan Bursa'ya 1950 yıllarda gelen Kuşku ailesi, seyyar olarak boza satmaya başladı. İşlerini geliştiren aile, şimdi kurdukları fabrikada Türkiye'nin 81 vilayetine günde 60 ton boza gönderiyor. Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan boza bir çok vitamin ihtiva ediyor. TÜBİTAK'ta yapılan testlerde bozada yüksek miktarda çinko, B12, B7 vitamini ve folik asit olduğu ortaya çıktı. Kuşku ailesinin şu ân işin başında olan üçüncü kuşak temsilcileri Atakan ve Samet Kuşku'nun, boza içerek büyüdükleri için boyları 1.90'ın üzerinde. Bozanın vücut gelişimini arttırdığının en büyük delili olarak Kuşku ailesi gösteriliyor. Ailede herkesin boyunun 1.90'ın üzerinde olması dikkat çekiyor.
Kış aylarının gelmesiyle birlikte boza taleplerinin artığını ifade eden Ömür Boza ortağı Atakan Kuşku, "Boza nerelere fadalı diye sorarsanız, biz kendimizden biliyoruz. Çocukların gelişiminde çok etkili. Boy uzatıyor ve kemikleri geliştiriyor. Bizim çocukluğumuz boza içerek geçti. Sabahtan akşama kadar boza içerdik. Çok boza içtiğim için boyum 1.95 santim. Kuzen ve kardeşlerimin de boyu uzun. Benim 11 yaşında oğlum var, o da çok boza tüketiyor. Onun da boyu yaşıtlarına göre uzun. Havaların soğumasıyla birlikte talepler daha da arttı. Şu ân günde Türkiye'nin 91 vilayetine günde 60 ton boza gönderiyoruz. Bozalarımızı mısır, darı ve şekerle üretiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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