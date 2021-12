500 öğrenciye eğitim yardımı

İnegöl Belediyesi, üniversite öğrencileri için can suyu olan eğitim yardımlarının ilk ödemesini yaptı. Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 500 öğrencinin hesaplarına 700’er TL güz dönemi eğitim yardımları yatırıldı.

İnegöl Belediyesi, öğrencilere can suyu niteliğindeki eğitim yardımlarının ilk ödemesini gerçekleştirdi. Eğitim yardımları için Eylül ayında kayıtların başlaması ile birlikte başvurular da alındı. Umuteli Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğü, yapılan başvurular arasında 500 öğrencinin eğitim yardımı alabileceğini tespit etti. Güz ve bahar dönemi olmak üzere 2 taksite şeklinde yapılan eğitim yardımlarının ilk ödemesi, aralık ayı başı itibariyle hesaplara yatırıldı.

500 öğrenciye 350 bin lira eğitim yardımı yapıldı

500 öğrencinin hesabına 700’er TL olmak üzere toplam 350 bin TL eğitim yardımı ödemesi gerçekleştirildi. İkinci ödemelerin ise Ocak ayı sonuna kadar yapılması planlanıyor. Bahar dönemi için yapılacak ikinci ödemelerde de yine 500 öğrenciye 700’er TL eğitim yardımında bulunulacak.

Yapılan eğitim yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, maksatlarının üniversite öğrencilerine bir nebze olsun destek olmak olduğunu ifade ederek, “Bu doğrultuda Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz eylül ayında okul kayıtlarının yapılmasıyla birlikte eğitim yardımı için de başvuruları alıyor. Bu başvurular değerlendirilip uygun görülen öğrencilere eğitim yardımları iki ayrı taksit halinde güz ve bahar dönemi olarak ödeniyor. Güz dönemi ödemelerini her öğrenciye 700 TL olarak Aralık ayı başında yatırdık. Burada amacımız öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri, harçlık veya yol masrafları gibi ihtiyaçları için destek olabilmek. İnşallah bahar dönemi ödemelerini de geciktirmeden ocak ayı sonuna kadar aynı hesaplara yatırmayı planlıyoruz” dedi.

