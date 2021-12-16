Nilüfer’in yükseklerinde kar mücadelesi

Bursa’da yılın ilk karı kendini göstermeye başladı. Uludağ’ın ardından, yüksek kesimlerde bulunan yerleşimler de kar yağışından etkilenmeye başladı. Kar temizleme ve tuzlama araçlarını hazır kıta bekleten Nilüfer Belediyesi, kar yağışından etkilenen Güngören Mahallesi ve çevresindeki bağlantı yollarını temizleyerek ulaşıma açtı.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü kar yağışına karşı hazırlığını yaptı. Bursa’da etkili olması beklenen kar yağışına karşı harekete geçen Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının başlaması üzerine alarma geçti. Güngören Mahallesi ve çevresinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla sahaya çıkan ekipler yolları temizleyerek tuzlama çalışması yaptı.

Yaklaşık 100 personelden oluşan karla mücadele ekipleri 2 vardiya halinde, 24 saat süre ile ilçe genelinde görev başında olacak. Tuz makinaları ve 8 kar küreme makinası ile kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ekipler hem tuzlama yapacak hem de yol açması çalışması gerçekleştirecek.

Öte yandan ilçe merkezinde de Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 200’ü aşkın mevkici personel de kaldırımlarda, üst geçitlerde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde gerektiği anda tuzlama ile kar temizleme çalışması yapacak.

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kış aylarında halkın ulaşımda sorun yaşamaması için, yaklaşık 2 bin ton tuz stoğu yaparak önlemini aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.