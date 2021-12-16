TEKNOFEST takımlarına büyük ilgi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), TEKNOFEST 2022 takımlarının tanıtımı, bilgi aktarımı ve kurumsal işbirlikleri sağlanması maksadıyla Mimar Sinan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’ne (MSMETAL) ziyarette bulundu.

BTÜ ve Yıldırım Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen organizasyon, TEKNOFEST yarışlarına katılmış ve yarışlarda derece almış olan başarılı BTÜ öğrencilerini Mimar Sinan METAL öğrencileri ile buluşturdu. Öğrencilerin sorularını cevaplayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, BTÜ öğrencilerinin atölyelerde ve sahada uzun süren çalışmalar sonucunda bu başarılara imza attığının altını çizerek, “Bildiğiniz üzere BTÜ olarak ülkemizin millî teknoloji hamlesine uygun çerçevede stratejik alanlarda ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 100 takımla TEKNOFEST yarışmalarına katıldık ve birbirleri aralarında da büyük rekabet yaşayan bu takımlardan 50’den fazlası finallerde yarışma hakkı kazandı. Sevgili gençler, bugün BTÜ’lü öğrencilerimizin yoğun ve özverili süreçler sonucunda tasarlayarak ürettikleri araçlarını sizler önünde sergiliyorlar. Takımlarımızın geçmiş yıllardaki başarıları bizleri gururlandırıyor. Ancak asıl önemli olan öğrencilerin yarışmalara hazırlanırken kazandıkları tecrübe olduğunu unutmamamız gerekiyor. Kodlanan değil kodlayan, teknoloji geliştiren bir genç nesil yetiştirebilmek adına TEKNOFEST yarışmaları Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde çok önemli bir yere sahip. Geleceğimizi emanet edeceğimiz siz sevgili gençlerimizin, Bursa Teknik Üniversitesinin topluma kazandırdığı yol haritasına sahip çıkacağına eminim. Böylesi güzel bir ortamda sizlerle buluşmak bizlere gurur veriyor. Bu organizasyonu düzenleyen başta Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ve bizlere yardımcı olan okul müdürümüz İlyas Küçük beye teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Program, TEKNOFEST araçlarının incelenmesiyle son buldu.

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