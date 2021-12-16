‘Hayâlden gerçeğe’ sergisi göz kamaştırdı

Su kabağı ve ahşap işleme sanatçıları Meral ve Bahar Kaya kardeşlerin eserleri, ‘Hayâlden Gerçeğe’ sloganıyla Kültür Akademisi Ressam Şefik Bursalı Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür Akademisi’nde su kabağı ve ahşap yakma sanatının incelikleri uygulamalı seminerler ile akademi öğrencileri ve sanatseverlerle paylaşılıyor. Eğitim seminerleri 20 Aralık Pazartesi saat 13.00, 21 Aralık Salı saat 10.00 ve 22 Aralık Çarşamba saat 15.30’da Kültür Akademisi Ressam Şefik Bursalı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Bereketli topraklarda yetişen bir ürünün estetik, ruh ve süsleme sanatının incelikleriyle nasıl bir sanat eserine dönüştüğünü gözler önüne seren sergi, sanatseverlerden tam not aldı. Kültür Bakanlığı Sanatçısı Tuğberk Çelikkol, Bursa Uluslararası Sanat ve Sanatçılar Derneği Başkanı Özlem Fatma Gürbüz, Beyazay Derneği Bursa Şube Başkanı Füsun Koyunlular da sergide Meral Kaya ve Bahar Kaya kardeşlerin heyecanına ortak oldu.

Sergiyi gezen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik de Meral Kaya ve Bahar Kaya kardeşleri tebrik etti.

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