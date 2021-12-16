Bursa'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da polisin düzenlediği operasyonda 803 şişe ve 400 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi yaptığı çalışmada bazı kişilerin sahte içki ürettiğini belirledi. Ekipler dün iki depoya baskın düzenledi. Depolarda yapılan aramada, 803 şişe ve 400 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.G. ve M.Y., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.FOTORĞAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-12-16 14:55:19
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