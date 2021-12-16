(Düzeltme) Kahvede pompalı tüfekli dehşete çifte müebbet talebi 33 lira ceza taksitini ödemediği için bir kişiyi öldüren, bir kişiyi ağır yaralayan zanlı hakim karşısında

Bursa'da kahvede tartıştığı Yıldıray Danışmanoğlu'nu (48) pompalı tüfekle öldürdüğü, Nejdet Namık Yeşilyurt’u (54) ise ağır yaraladığı iddia edilen Mehmet Karakanlı'nın (39) yargılanmasına devam edildi. Savcı, sanık Karakanlı hakkında iki kez müebbet hapis cezası talep etti. Sanık Karakanlı, kahveye kumar oynandığı gerekçesiyle yapılan baskında suçu üstlendiğini, kesilen 330 lira para cezasının 33 TL olan taksiti ödenmeyince çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, geçen yıl ocak ayında Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Kumar oynanan kahveye kesilen para cezasının ödenmesi konusunda Mehmet Karakanlı, Yıldıray Danışmanoğlu, Nejdet Namık Yeşilyurt ve Kenan Güneşli arasında tartışma çıktı. Münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Karakanlı, Danışmanoğlu ve Yeşilyurt’a pompalı tüfekle ateş etti. Yıldıray Danışmanoğlu hayatını kaybederken, Nejdet Namık Yeşilyurt ise ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Karakanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu sanık Mehmet Karakanlı ile tutuksuz sanık Kenan Güneşli hakkında dava açıldı. Duruşmaya Karakanlı tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le katılırken, Danışmanoğlu, Yeşilyurt, Güneşli ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Karakanlı, “Olay tarihinden yaklaşık üç ay önce müşteki Ercan’ın iş yerine gitmiştim. Çay içerken polis baskın yaptı. Kahvede kumar oynandığı tespit edildi. Müşteki Ercan, yanıma gelerek, ‘Benim denetimli serbestliğim var, suçu sen üstlen’ dedi. Ben de, ‘Cezamın geri ödemesini yaparsan suçu üzerime alabilirim’ dedim. İş yeri sahibi olarak benim adıma 330 lira para cezası kesildi. 10 taksit halinde ödeyecektik. 4’üncü taksiti geldiğinde Ercan’ı aradım, ulaşamadım. İş yerine gittim, bulamadım. Sonra beni arayıp, ‘İş yerine gelmişsin racon kesmişin’ dedi. Beni iş yerinde beklediğini söyledi. Tüfeğimi tedbir amaçlı üzerime alıp, iş yerine gittim. Ercan bahçede beklediği sırada müştekiler bana küfredip, saldırdılar. Yere düştüm. Darbetmeye devam ettiler. Gözüm karardı. Bir ara Nejat elini beline götürünce silah çekecek zannederek, tüfeğimi elime aldım. Tüfeği zorla elimden almaya çalışırken iradem dışı iki el patladı. Daha sonra kendimi kurtarıp olay yerinden uzaklaştım. Kenan Güneş’in evine gittim. Tüfeği vererek, ondan saklamasını istedim. O da silahı alıp dışarıya çıkardı, nereye götürdü bilmiyorum. Ben kimseyi öldürmek ve yaralamak kastıyla ateş etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

"Benden yardım istedi, teslim olmasını söyledim"

Kenan Güneşli ise, “Sanık Mehmet benim uzaktan akrabam olur. Saat 22.00 sıralarında geldiğinde sarhoştu. ‘Hala oğlu kavga ettim, birisi ölmüş olabilir, bana yardımcı ol’ dedi. Yardımcı olacağımı ve teslim olması gerektiğini söyledim. Gece bende kaldı. Uyuyamadı, evde gezinip durdu. Ertesi gün polisler gelip kendisini aldı. Arabama koyduğum tüfeği polislere teslim ettim” diye konuştu.

"İşyerimin ruhsatı yoktu. Cezayı üstlenmesini istedim"

Şikâyetçi Ercan Danışmanoğlu ise, “Olay tarihinden bir yıl önce bir kahvehane açmıştım, henüz ruhsatımı alamamıştım. Mehmet ile arkadaşları oyun oynarken polis baskın yaptı. Suçu Mehmet’in üzerine almasını söyledim. Denetimli serbestliğim olduğu için Mehmet iş yeri sahibi olarak evrakı imzaladı. Üç taksitini ödedim. 4'üncü taksitini param olmadığı için ödeyemeyince, Mehmet'e 'sen öde ben sana veririm' dedim. İş yerinde olmadığım bir sırada gelip, bağırıp çağırmış. O gün cep telefonunum şarjı bitmişti. Şarja taktığımda Mehmet’in aradığını gördüm. Daha sonra cep telefonundan arayıp banka hesabını vermesini, parasını ödeyeceğimi söyledim. 1015 dakika sonra iş yerime geldi. Çok sarhoştu. Dışarı çıkardım. Parayı verdim, almadı. Bana küfretmeye başladı. O sırada ağabeyim Yıldıray olanları gördü ve duydu. Onu alıp durağa doğru götürürken sanık yere düştü. Ayağa kalkıp, tüfeğini çıkarıp bize doğru ateş etti. Yıldıray ve Nejdet açılan ateş sonucu yaralandı. Ağabeyim öldü” dedi.

Olay sırasında yaralandığını ve iki gözünü kaybettiğini söyleyen Nejdet Namık Yeşilyurt ise, “Bir silahın kendiliğinden patlaması akla uygun değildir. İki kişinin de yaralanması uygun değildir. Sanıktan şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.

Duruşmada mütalaa veren savcı, sanık Karakanlı hakkında ‘kasten adam öldürme’ ve ‘kasten adam öldürmeye tam teşebbüs’ suçundan iki kez müebbet hapis cezası istedi.

Tutuksuz sanık Kenan Güneşli hakkında ise ‘suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından 6 aydan 10 yıla hapis cezası talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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