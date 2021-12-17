'Kardeşim Üşümesin' ile minik yüzler gülüyor

'Kardeşim Üşümesin', minik yüzleri güldürmeye devam ediyor. 2013 yılından bu yana soğuk kış günlerini ısıtan projenin bu yılki ilk durağı Gündüzlü köyü oldu.

2013 yılında Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından hayata geçirilen ve bugüne kadar 9 bin çocuğun gülümsemesini kazanan Kardeşim Üşümesin Projesi, kış mevsiminin gelmesiyle tekrar başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle iş birliği sağlanan projeyle ihtiyaç sahibi okullar belirleniyor ve öğrencilerin kışlık kıyafet ihtiyaçları gideriliyor.

Her yıl hizmet bölgesindeki Güney Marmara’nın yanı sıra ihtiyaç duyulan her ile yardım elini uzatan UEDAŞ’ın bu yıl ilk durağı Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Gündüzlü köyü oldu.

Etkinliğe katılan İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru yaptığı konuşmada, “Her yıl olduğu gibi bu yılda UEDAŞ çocuklarımızı sevindirdi. Gündüzlü Ortaokulumuzda eğitim gören 89 çocuğumuzun mont, atkı, bere ve eldiven ihtiyacı giderildi. Bu hassasiyetin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini biliyoruz ve desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz” diye ifade etti.

Projede minik öğrencilerin gülümsemesini temel aldıklarını ifade eden UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise, “9 yıldır devam eden sosyal sorumluluk projemiz kapsamında bugüne kadar 9 bin kışlık kıyafet dağıttık. Bu yılın başlangıcını İnegöl’de gerçekleştirdik. Bu iyilik hareketinde üniversite ve lise öğrencileri de yer alıyor. Bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü ile projemize yeni bir boyut kazandırıyoruz. Biz miniklerimizi ısıtırken onlar da okulların fiziki koşullarını iyileştirmek için tespitlerini yapıyor” diye konuştu.

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