Bursaspor’un Bandırmaspor maçı biletleri satışa çıktı

Bursaspor’un Pazar günü sahasında konuk edeceği Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı.
Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında oynanacak olan BursasporRoyal Hastanesi Bandırmaspor maçının biletleri satışa çıktı. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “19 Aralık Pazar günü saat 16:00'da Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan Spor Toto 1. Lig 18. Hafta müsabakası Royal Hastanesi Bandırmaspor biletleri bugün saat 11:00 itibariyle satışa çıktı.” İfadelerine yer verildi. Bilet fiyatları şu şekilde oluştu; “1963 Tribünü: 250,00 TL, VIP 1. Balkon Tribün: 200,00 TL, Batı Alt Tribün: 150,00 TL, Doğu Alt Tribünü: 50,00 TL, Doğu Üst Tribünü: 30,00 TL, Güney Kale Arkası Tribünü: 20,00 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü: 20,00 TL.”
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