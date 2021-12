Bağışıklık sistemi vücudun doğal savunma mekanizması

Hayat Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Erdoğmuş, bağışıklık sistemimizin vücudumuza giren virüs, bakteri gibi mikroorganizmaları öldürerek, onların zararlı etkilerinden bizi koruduğunu söylerken, “Bağışıklık sistemi, çeşitli değişimler geçirerek zararlı, kanser öncülü hücreler haline gelen vücut hücrelerimizi de programlı şekilde yok eder. Doğru çalıştığında pek çok hastalığı önler, hastalıkların semptomlarını iyileştirir, süresini kısaltır” dedi.

Vücutta, öğrenebilme, düşünebilme ve hafızada saklama kapasitesinde iki sistem bulunduğunu, bunlardan birinin beyin, diğerinin de bağışıklık sistemi olduğuna dikkat çeken Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Erdoğmuş, “Bağışıklık sistemi, genetik olarak var olan bilgilerimizi kullanıp, bir mikroba karşı bu bilgiyi işleyip, daha sonra sadece mikrobun olduğu bölgeye odaklanarak savaşır. Mikrobu yok edinceye kadar yılmadan uğraşan her yeni durum için bu tecrübeyi de kullanarak yeni bir yanıt üretebilen bir sistemdir” şeklinde konuştu.

Hayat Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Erdoğmuş bu kadar önemli olan bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için şu önerilerde bulundu: “Düzenli egzersiz yapmak:

Egzersizin, yaşınıza ve kapasitenize uygun bir biçimde yaptığınızda sağlığınız üzerinde pozitif etkisi olur.

Kilo kontrolü yapmak: Yaş, boy, cinsiyet gibi parametrelere göre uygun kiloda olmak, güçlü bir bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. Uyku düzeninizi iyileştirin, stresi daha iyi yönetin. Günlük beslenme düzenine dikkat edin. Yağsız et, yumurta, balık, deniz ürünleri, bağışıklığın desteklenmesinde önemli olan çinko ve protein açısından zenginken C, E, A vitaminlerince zengin olan fındık, turunçgil gibi gıdalara da öğünlerimizde mutlaka yer vermeliyiz. Günlük beslenme düzeninin, çeşitli meyveler, sebzeler, tahıllar, yağı azaltılmış süt ve süt ürünleri ile mutlaka zenginleştirilmesi önerilir. Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durun.

Hijyene dikkat edin. Kişisel hijyenin yanı sıra tüketilen gıdaların temizliği de oldukça önemlidir. Meyve ve sebzelerin güzelce yıkanması, mümkünse sirkeli suda bekletilmesi önerilir.”

Açıklamasında bağışıklık sistemini güçlendirmenin beslenmeyle de ilgili olduğunu belirten Erdoğmuş, “Tek tip beslenmeden kaçınılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler arasında yeterli meyve ve sebze tüketimi oldukça önemlidir. Sebze ve meyvelerdeki yüksek lif oranı sindirim sisteminin çalışmasını kolaylaştırır, bağırsaklarda bulunan yararlı bakteriler için uygun ortam oluşturur. Zeytinyağı, balık, mevsiminde tüketilen taze sebze, meyve, fermente ürünler (peynir, turşu, soya sosu vb.), sarımsak, soğan, az yağlı kırmızı et tüketiminin önemli olduğu düşünülmektedir. D vitamini, bağışıklık sisteminizin önemli bir parçası olan beyaz kan hücrelerinin patojenle mücadele etkilerini artırır ve iltihaplanmayı azaltır, bu da bağışıklık tepkisini artırmaya yardımcı olur.

Sağlıklı yağların tüketimi: Zeytinyağı, balık yağı gibi sağlıklı yağlar; vücudumuzda inflamasyonu azaltıcı etki gösterir.

Rafine şekeri azaltın: Rafine şekerleri fazla miktarda tüketmek obezite ve diyabet için önemli bir risk faktörüdür. Hem obezite hem diyabet vücut direncinizi azaltır ve enfeksiyona olan yatkınlığınızı artırır.

Yukarıda bahsedilen önerileri uyguladığımız takdirde büyük ölçüde korana virüse karşı da ve hatta gribal enfeksiyonlara da karşı kendimizi koruyacağımızdan emin olmalıyız” dedi.

