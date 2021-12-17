65 yaşında okuma yazma öğrendiler Osmangazi’de okuma yazma seferberliği

Bugüne kadar farklı branşlarda ücretsiz olarak açtığı meslek edindirme kursları ile birçok vatandaşı meslek hayatına kazandıran Osmangazi Belediyesi, şimdi ise kursiyerleri okuryazar yapıyor.

‘Sosyal Belediyecilik’ alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’na (OSMEK) katılan Behiye Selçuk ve Satı Ünver, yıllar sonra okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Okuma yazma bilmediği için hayatı boyunca sıkıntı yaşayan kursiyerler, ilerleyen yaşlarına rağmen haftanın 2 günü kursa giderek okuma yazma alıştırmaları ve temel vatandaşlık bilgilerinin inceliklerini öğreniyor.

Toplumun her kesimine ulaşan OSMEK’in oldukça faydalı olduğunu söyleyen kurs eğitmeni Seda Şahin “Osmangazi’de okuma yazma seferberliğini sürdürüyoruz. Kurs sayesinde birçok insanın hayatına dokunuyoruz. Kursiyerlerimizin birbirinden farklı hikayeleri var. Behiye ve Satı teyzemizin yaşadıkları, bizler için güzel bir örnek oldu. Buraya gelen hanımlarımız okuma yazma bilmemelerine rağmen tüm çocuklarını okutup meslek sahibi yapmışlar. Kendi hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara karşı mücadele etmişler. Emek gösteren herkesi kutluyorum. Ayrıca okuma yazma bilmeyen herkesin bu konuda cesaretlenmesini istiyorum” dedi.

“Hayatınızda hiçbir şeyi ertelemeyin”

OSMEK sayesinde tüm hayatının değiştiğini belirten kursiyerlerden Satı Ünver de, “Kırsal bir bölgede büyüdüğüm için ailem erkeklerle okula gitmemi istemedi. Bu sebeple yıllarca okuma yazma bilmemenin zorluğunu çektim. Etrafımdaki herkes okuyup, meslek sahibi olurken, ben hep bir defter kalemim olsa yeter dedim. Yaşım ilerledikçe içimdeki ukde giderek büyüdü. OSMEK’in kursunu duyduğum gibi soluğu hemen burada aldım. Lütfen, yaşınız ne olursa olsun hayatınızda hiçbir şeyi ertelemeyin” diye konuştu.

“Hayatım çok kolaylaştı”

Okumanın yaşının olmadığını ifade eden Behiye Selçuk ise, “Çok küçük yaşta evlendiğim için okuma yazma öğrenemedim. Eşimin hastalığı, çocukların sorumluluğu derken yıllarca kursa gitmeye cesaret edemedim. Bu durum beni her zaman çok üzdü. Çocuklarımın ve torunlarımın desteğiyle OSMEK’e kayıt oldum. Burada çok güzel arkadaşlık ilişkimiz var. Burası bizlere hem terapi oluyor, hem de öğretiyor. Artık hayatım çok kolaylaştı” dedi.

Okuma yazma kursundan faydalanan kursiyerler, kendilerine böylesine önemli bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

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