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Bursa’da defne üretimine yakın markaj 2020’de defne üretiminden ekonomiye 1 milyar 850 milyon liralık katkı

İHA

Bursa’da defne üretimine yakın markaj 2020’de defne üretiminden ekonomiye 1 milyar 850 milyon liralık katkı

Mustafakemalpaşa’da üretim sahası her yıl artan, ekonomiye katkının yanı sıra kırsalda önemli bir istihdam kaynağı da sağlayan defne üretiminde, bölgeler arası işbirliği çalışmaları masaya yatırıldı. 2020 yılında defne üretiminden Türkiye ekonomisine 1 milyar 850 milyon katkı sağlandı.
Mustafakemalpaşa’da 20132020 yılları arasında Orman İşletme Müdürlüğü görevinde bulunan Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Er başkanlığındaki işletme müdürü ve işletme şeflerinden oluşan 19 kişilik Kastamonu Teknik Heyeti, Bursa’yı ziyaret etti.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik, Gemlik ve Yalova’da yürütülen defne rehabilitasyon, bakım ve altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Kastamonu Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Er ve beraberindeki teknik gezi heyeti,Bursa Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür’ü makamında ziyaret etti.
Ülküdür, Bursa bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, ormancılık faaliyetlerinde bölgeler arası işbirliği başta olmak üzere bilgi ve tecrübe paylaşımının, ormancılık uygulamalarında başarılı çalışmalar yapılmasına katkı sağladığını, bununda mesleğin gelişmesini gerekli kıldığını söyledi.
Teknik gezi heyeti daha sonra Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Yapmış ve ODÜH Şube Müdürü Adem Parlak ile birlikte Mustafakemalpaşa ve Karacabey defne sahalarında gerçekleştirilen rehabilitasyon, bakım ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.
Mustafakemalpaşa İşletme Müdürü Fatih Öztürk ve Karacabey İşletme Müdürü Serdar Yazıcı’dan bilgi alan Kastamonu heyeti, defne rehabilitasyonunda bilgi ve tecrübe paylaşımı ve sahaların incelenmesinin ardından Karacabey Kurşunlu Kooperatifi Defne Kurutma Tesisini de ziyaret etti.
Hem ülkeye hem kırsala kazandırdı
Defne üretiminde dünya lideri olan Türkiye’de, başta Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri olmak üzere 2020 yılında 44 bin 350 ton defne üretimi yapıldı. 17 yılda 14 kat artan defne üretim miktarı kırsalın gelirine de yansıdı. 2020 yılında orman köylüsüne 150 milyon liralık gelir sağlandı. 20162020 yılları arasında Defne Eylem Planı kapsamında 16 bin hektar defne alanı rehabilite edildi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde gıda sektöründen ilaç ve kozmetik sektörüne kadar çok alanda kullanılan defne yaprağı tescillenerek coğrafi işaret almaya hak kazandı. Orman Genel Müdürlüğü'nün himayesinde yürütülen projede, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından defne yaprağına, ‘Türk Defnesi’ tescili alındı. Orman Genel Müdürlüğü’nün verilene göre, 2020 yılında ülke ekonomisine 1 milyar 850 milyon liralık katkı sağlandı.

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