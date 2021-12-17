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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk şiirine katkı sunan yarışmaya başvurular başlıyor

İHA

Türk şiirine katkı sunan yarışmaya başvurular başlıyor

Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesi’nin, öncelikle Türkçe’de yayınlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek hedefiyle düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü’nün altıncısı için süreç başlıyor. Yarışmada bu yıl ilk kez, basılan kitapların yanı sıra isteyenler tezleriyle de başvuru yapabilecek.
Nilüfer Belediyesi, sanatın birçok alanında olduğu gibi Türk şiirine de katkıda bulunacak etkinlikler düzenliyor. Bu çalışmalardan biri de bu yıl 6. kez düzenlenecek olan Mehmet H. Doğan Ödülü. Hem Türkçe’de yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek, hem de çağdaş Türk şiirinin önemli eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan’ın anısını yaşatmak hedefiyle düzenlenen ödüller için süreç yeni yılla birlikte başlıyor. Ödüller, 1 Ocak 2021 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yayınlanmış, Türkçe şiir eleştirisi, inceleme, araştırma kitapları ve aday olan Türkçe makaleler arasından Seçici Kurul’un seçtiği bir kitaba ve bir makaleye verilecek.
Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile yüksek lisans derecesi almış araştırmacılara açık olan makale ödülü, Türk şiiri konulu akademik makaleler için verilecek. Makaleler, genel olarak Türk şiiri, bir dönemi, bir olgu, bir kavram, bir sorun ya da tek bir şair hakkında olabilecek.
Kitap ödülü 9 bin TL, tez ödülü de 3 bin 500 TL olan Mehmet H. Doğan Ödülü için başvuru süreci 3 Ocak’ta başlıyor. Başvuruları 4 Şubat’ta sona erecek yarışmanın seçici kurulu; Asuman Susam, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Metin Celal, Nilay Özer, Orhan Alkaya ve Orhan Tekelioğlu’ndan oluşuyor. Yarışmaya katılmak isteyenler ödüle ilişkin şartname ve başvuru formunu www.nilufer.bel.tr/kutuphane adresinden temin edebilir.

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