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Ev yemeği lezzetleri, Özhan Market’in 5 şubesinde satışa sunuluyor BİDAA’nın pazar ağı genişliyor

İHA

Ev yemeği lezzetleri, Özhan Market’in 5 şubesinde satışa sunuluyor BİDAA’nın pazar ağı genişliyor

Yankı Yemek AŞ’nin iştiraki Doybox Gıda’nın marketler, restoranlar, oteller, fabrikalar ve ofislere yönelik BİDAA markasıyla satışa sunduğu hazır paket yemek ürünlerine ilgi giderek artarken, ürün satışının yapıldığı market sayısı beşe yükseltildi. Pazar ağını giderek büyüten Doybox Gıda, www.doybox.com.tr internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden de ürün tanıtımı ve pazarlama faaliyetleri yürütüyor.
Doybox Operasyon Yöneticisi Esranur Koçi, hazır paket yemek sektörüne yönelik yatırımları, pazarlama faaliyetleri ve hedefleriyle ilgili bilgi verirken, sektörle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Doybox’un, arkasında 30 yıllık üretim kültürüne sahip Yankı Yemek AŞ’nin bulunduğunu bildiren Koçi, 3 yıllık ArGe çalışmaları sonrasında sektöre giriş yaptıklarını hatırlattı. Çağdaş toplumlarda kişilerin özellikle zamanla yarışan çalışan kesimlerin yemek ve beslenme alışkanlıklarının değiştiğini kaydeden Koçi, besin değeri ve lezzet talebine uygun hazır paket yemeklerine ilginin giderek arttığına dikkat çekti.
Yeni nesil beslenme alışkanlığı olarak adlandırılan Ev Dışı Tüketim (EDT) taleplerini karşılamak ve insanlara yüksek besin değerine sahip lezzetli yemekler sunmayı hedeflediklerini, yatırımlarını bu yönde yaptıklarını kaydeden Koçi, Doybox Gıda’nın müşteri profilini marketler, restoranlar, oteller, fabrikalar ve bireysel tüketicilerin oluşturduğunu anlattı. Sektöre Özhan Marketler Zinciri’ne ait bir şubede hazır paket yemek satışına başlayarak adım attıklarını ifade eden Koçi, geldikleri aşamada ürünlerinin Özhan Marketler Zinciri’nin 5 şubesinde tüketiciyle buluştuğunu bildirdi. BİDAA ürünlerine, zaman ve efor yönünden sağlığı avantaj sebebiyle restoranların da yoğun ilgi göstermeye başladığını anlatan Koçi, “Örneğin ev veya iş yerinizde kuzu kol tandır hazırlamak için en az 6 saatte ve ciddi bir hazırlık aşamasına ihtiyacınız olur. Oysa BİDAA kuzu kol tandırı sadece 20 dakika ısıtarak muhteşem lezzeti ile sofranıza getirebilirsiniz. İşe başlamadan önce yaklaşık 3 yıllık ArGe çalışması yaptık. ArGe çalışmalarımıza merkez üssümüz Bursa’daki tesislerimizde başladık. İstanbul ve Milano’dan da çalışmalarımıza destek geldi. Hiçbir gıda katkısı ve koruyucu madde kullanmadan, tamamen geleneksel yöntemlerle hazırladığımız yemeklerimizin lezzet ve besin değerini korumayı başardık. Ardından da, bin bir emekle geliştirdiğimiz ürünlerimizi tüketicilerle buluşturmak için Doybox AŞ’yi kurduk ve BİDAA markasıyla sektöre güçlü bir adım attık. Üretim aşamasında son derece kaliteli malzeme kullanıyoruz. Bunun sonucunda müşterilerimize besin değeri yüksek ve ev yemeği tadında ürün sunabiliyoruz. Yemeklerimizi müşterilerimizden gelecek taleplere göre; 30, 60, 180 gün veya 1 yıllık saklama koşullarına göre üretme imkanına sahibiz” dedi.
Esranur Koçi, ayrıca hizmet sektörünün son yıllardaki temel sıkıntısı olan kalifiye eleman sorununa da çözüm bulduklarını söyledi. Ürünlerini piyasaya sunarken işletmelerin kayıp kaçak maliyetini ve rekabet koşullarında en az sayıda yetkin personel ile hizmet vermelerini hedef aldıklarını vurgulayan Koçi, böylece restoranlar, oteller, kafeler, pastaneler kısacası ev dışında akla gelebilecek her yerde müşterilerine çözüm ortağı olmayı başardıklarını ifade etti. Koçi, “Ürünlerimizi tercih eden işletmelerdeki personele vereceğimiz kısa eğitimler ile hizmet sektöründeki müşterilerimiz, ilave personele ihtiyaç duymadan kendi müşterilerinin talep ettiği lezzetli ürünleri görsel şölen eşliğinde sunabilirler” şeklinde konuştu.
Doybox Gıda olarak bilgilerini talep eden herkesle paylaştıklarını söyleyen Esranur Koçi, dinamik ekipleri ile sektörün ürün geliştirme ve inovasyon çalışmalarında da koşulsuz destek verdiklerinin altını çizdi. Koçi şunları da söyledi:
“Müşterimiz olsun veya olmasın sektörün gelişmesi ve tüketicilere doğruyu sunmak için ArGe talep eden her işletmeye destek veriyoruz. Tüketicilere sağlıklı ve katkısız gıdalar sunmayı, işletmecilere de kontrol edilebilir maliyet sayesinde günlük, haftalık, aylık bütçelemelerini, stok yönetimlerini daha kolay ve planlı bir şekilde yapabilmelerini sağlamayı hedef edindik. Piyasaya yeni girdiğimiz halde, ülkemizin farklı bölgelerindeki birçok restoran zincirine hizmet vermeyi başardık. Hedefimiz makul bir sürede yurt dışı pazara da açılmak."

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