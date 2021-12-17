Regülatörde kedi operasyonu

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Bursa Mustafakemalpaşa’da regülatör kapakları arasında mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Merdivenle aşağıya inen ekipler, regülatör sütunlarında bulunan kediyi kurtardı.

Mustafakemalpaşa Kirmasti Deresi’nin Şeyhmüftü Mahallesinde bulunan su düzenleyici regülatöründe bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Mustafakemalpaşa İtfaiyesi’ne bildirdi.

Dere boyuna gelen ekipler, gidecek bir yer bulamayan kediyi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

7 metre boyundaki regülatöre merdiven dayayarak aşağı inen ekipler, kediyi mahsur kaldığı yerden vatandaşların meraklı gözleri eşliğinde bir torbanın içine alarak kurtardı. İtfaiye personeli tarafından beslenen kedi, daha sonra doğaya bırakıldı.

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