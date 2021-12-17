Kardan kapanan yollara anında müdahale

Bursa Osmangazi Belediyesi, kar yağışının başladığı ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerin yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı.

Bursa’da, havaların soğuması ile birlikte Osmangazi’nin yüksek mahallelerinde kar yağışı başladı. Özellikle Uludağ eteklerinde yer alan mahalleler, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Osmangazi Belediyesi, yoğun kar yağışının yaşandığı Uludağ bölgesindeki köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için hummalı bir çalışma başlattı. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yiğitali, Kirazlı, Süleymaniye ve Tuzaklı başta olmak üzere dağ yamaçlarındaki 27 mahallede, ulaşımın aksamaması için karla kapanan yollarda temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Yollardaki karı küreyerek kaldıran belediye ekipleri, buzlanmaya karşı da yollara solüsyon döktü. Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda her türlü tedbiri alan Osmangazi Belediyesi ekipleri, kar yağışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gece gündüz teyakkuz halinde olacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.

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