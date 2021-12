AK Parti Bursa’da Mudanya ve Harmancık ilçe başkanları belli oldu Mudanya Orhan Samast'a, Harmancık Ramazan Ay’a emanet

AK Parti Bursa teşkilatlarında günlerdir süren mülakatlar ve detaylı çalışmaların ardından Mudanya ve Harmancık’ın yeni ilçe başkanları belli oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Mudanya, Kestel ve Harmancık ilçelerinde yaşanan bayrak değişim kararının ardından süren detaylı çalışmalarda sona gelindi. Genel merkez ve teşkilatlar nezdinde süren görüşmeler sonucunda Orhan Samast Mudanya'nın, Ramazan Ay ise Harmancık'ın yeni ilçe başkanı oldu. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’le dün gerçekleştirilen görüşmelere Mudanya İlçe Başkanlığı için aday olarak Orhan Samast ve Alper Büktel, Harmancık İlçe Başkan adaylığı için ise Ramazan Ay, Hülya Gedik Çelik ve Hasan Hüseyin Temel götürülmüştü.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, genel merkez nezdinde yapılan görüşmeler sonucunda iki ilçede gerçekleştirilen atamaların Bursa ve teşkilatları adına hayırlı olmasını diledi. Başkan Gürkan, Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü ve yönetimi ile Harmancık İlçe Başkanı Yakup Bayram ve yönetiminin yanı sıra görev yapan her kademeden, her dönemden teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Hep birlikte partilerinin, Türkiye’nin ve Bursa’nın hedefleri doğrultusunda yolcuklarına devam edeceklerini vurgulayan Gürkan, “Biz büyük bir aileyiz ve AK Parti kadrolarında görev değişimleri, millete hizmet yolunda bayrak değişimi demektir. Her dönemden, her kademeden teşkilat mensuplarımızla bayrağı hep birlikte daha da yukarılara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır” dedi.

Davut Gürkan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2022 yılı asgari ücret miktarını da değerlendirerek, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi sözünü tutarak, çalışanlarımızı ve vergi muafiyeti düzenlemesi ile işverenlerimizi tüm dünyada yaşanan ekonomik pandeminin beraberinde getirdiği enflasyona karşı ezdirmeyecek hamlesini yaparak, asgari ücrette son 50 yılın en büyük artışını gerçekleştirdi. Aynı oranda maaş artışları halkımızın her kesimini kapsayacak şekilde sürecektir. Hep birlikte bu zor dönemden daha da güçlenerek çıkacak ve hükümet, devlet, millet el ele daha güçlü bir Türkiye hedeflerimiz yolunda ilerlemeye devam edeceğiz.”

