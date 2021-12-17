Deniz Kolgu: “Bursaspor'un bundan sonraki teknik direktörü 3 ya da 4 haftalık olamaz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deniz Kolgu: “Bursaspor'un bundan sonraki teknik direktörü 3 ya da 4 haftalık olamaz”

İHA

Deniz Kolgu: “Bursaspor'un bundan sonraki teknik direktörü 3 ya da 4 haftalık olamaz”

Bursaspor’un yeni Sportif Direktörü Deniz Kolgu, “Bursaspor'un bundan sonraki teknik direktörü 3 ya da 4 haftalık olamaz. Onu net söyleyeyim” dedi.
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile oynanacak maçın hazırlıkları için yapılan akşam antrenmanı öncesi Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deniz Kolgu, "Her iki taraf adına hayırlı olsun. Kolay bir durum değil. Kısa zamanda bu işin içerisinden çıkmak için çaba göstereceğiz. Kısa dönemde bir takım icraatlar yapmamız gerekiyor. En kısa zamanda şu tabloyu lehimize çevirmek için mücadele vereceğim" ifadelerini kullandı.

“Mustafa Er dinlenmek istedi”
Teknik Direktör konusunda Mustafa Er’le görüştüklerini dile getiren Deniz Kolgu, “Mustafa Er ile hem oyunculuğu döneminden hem de teknik adamlığı döneminden çok güzel bir dostluğumuz var. Ama dost olmamız her şeyin olumlu olacağı anlamına gelmez. Bursaspor için de son derece önemli bir değerdir. Bu değer doğrultusunda da kendisiyle ilk görüşmemi yaptım. Ama bir dönem daha dinleneceği konusunda bir bilgi aktarabilirim size. Onun dışında teknik adam konusunda bu çabuk gelgitler futbol takımının da açıkçası düzenini bozmuş ve oyuncuların olayın içinde kalmasını kesinlikle engellemiş durumda. Bursaspor'un bundan sonraki teknik direktörü 3 ya da 4 haftalık olamaz. Onu net söyleyeyim. Bursaspor için kritik olan bu sezonda benim son derece iddialı olduğum bir konu var. Yükselme grubu hattı için 89 puan bu ligde kapanmayacak bir durum değil. Sadece kendi oyuncularımızın sahanın içine dönmesi lazım. Sahaya konsantre olmaları lazım. Birçok dış etkenden de oyuncularımı korumam lazım. Kısmet olursa yarın ilk maçımın kampını da tesiste değil bir otelde yapmayı düşünüyorum. Sadece oyuncu grubuyla. Bu kadro kısa zamanda yeni bir atak yapacak ve bu ligde söz sahibi olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bursaspor'un boşa harcayacağı tek kuruşu yok”
Bursaspor Sportif Direktörü Deniz Kolgu, şöyle devam etti:
“Taraftarın içi rahat olsun. Bursaspor'a gelecek teknik adam bizimle beraber Bursaspor'u hak ettiği yere taşıyacaktır. Acele vereceğimiz karar kulübümüze maddi manevi külfet olabilir. Önemli teknik adamlarda görüşürsünüz, tecrübeli teknik adamlardır, görev almak için hazırlardır ama mali yapı buna ne kadar müsaade etmez. Bugün bu kulübün sokağa atacağı 25 kuruş parası yoktur. Bursaspor'un boşa harcayacağı bir para yok. Acele edip farklı bir mali külfeti Bursaspor'un üzerine getirmeye gerek yok. Yarın kampta yeni teknik ekibimiz ile oyuncularımızı tanıştırmak gibi bir çabam var.”

“Her oyuncumuz bizim için çok değerli”
Kolgu, son olarak, “Yabancı transferler konusunda kontenjanımız dolu. Ben işe şuradan bakıyorum. Her oyuncunun gelirken de giderken de bir maaliyeti oluyor. Benim bulunduğum yerde Bursaspor bir transfer mezarı olamaz. Yerli transferler konusunda da bize faydası olabilecek, eksik olduğunu düşündüğüm bölgeler ile alakalı çalışmalar yapacağız. Transfer yetkisi bende. Menajeri olmayan oyuncuyu alma şansınız yok. Bizim için oyuncuların işlevselliği önemli. Futboldaki gerçek bu. Global futbol, temsilcisi olmayan oyuncuyu içinde barındırmıyor. Bursaspor kadrosunun bu ligde her zaman üst sıralar için oynayacağını savundum, savunuyorum. Yerli yabancı her oyuncumuz bizim için çok değerli” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor’da Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ...
Babalık davasında ünlü tekstilcinin mezarı açıldı
YEREL HABERLER Babalık davasında ünlü tekstilcinin mezarı açıldı
Gönüllüler kan bağışına koştu
YEREL HABERLER Gönüllüler kan bağışına koştu
AK Parti Bursa’da Mudanya ve Harmancık ilçe başkanları belli oldu Mudanya Orhan Samast'a, Harmancık Ramazan Ay’a emanet
YEREL HABERLER AK Parti Bursa’da Mudanya ve Harmancık ilçe ...
3. Spor Travmatolojisi ve Rehabilitasyonu Kongresi BUÜ ev sahipliğinde başladı
YEREL HABERLER 3. Spor Travmatolojisi ve Rehabilitasyonu Kongresi ...
Kardan kapanan yollara anında müdahale
YEREL HABERLER Kardan kapanan yollara anında müdahale
Havlamasına kızdı, engelli köpeği sopayla dövdü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ ekipleri, köpeğe saldıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı Mahalle sakinlerinin bakımını üstlendiği köpeğin sopayla dövülme anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Havlamasına kızdı, engelli köpeği sopayla ...
Uludağ'da kayak sezonu açıldı Uludağ sezonun ilk gününde üniversite öğrencileriyle doldu taştı Cezayirli ve Fransız turistlerden 'Uludağ' çağrısı: "Burada her şey çok güzel ve güvenli"
YEREL HABERLER Uludağ'da kayak sezonu açıldı Uludağ sezonun ilk ...
Regülatörde kedi operasyonu
YEREL HABERLER Regülatörde kedi operasyonu
Yıldırım'da okullarda afet eğitimi Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekipleri, ilçedeki okullarda öğrenci ve personelleri afet konusunda bilgilendiriyor Başkan Oktay Yılmaz: “Yıldırım Belediyesi olarak bir afet yaşanmadan evvel evlatlarımıza afet bilincini aşılamak için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Yıldırım'da okullarda afet eğitimi Yıldırım ...
Yıldırım Belediyesi'nden tekstile ‘nitelikli’ destek Yıldırım Belediyesi ‘bebe ve çocuk kalıp tasarımcısı’ yetiştiriyor Yıldırım Belediyesi, düzenlediği ücretsiz teknik eğitim kursları ile hem meslek öğretiyor hem de iş sahibi yapıyor Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde verilen ‘bilgisayar destekli bebe çocuk kalıp tasarım kursu’ ile bebe çocuk giyim sektörüne nitelikli eleman yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi'nden tekstile ‘nitelikli’ ...
Bursa’ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi
YEREL HABERLER Bursa’ya yağmur yağdı, kazalar art arda geldi
Ev yemeği lezzetleri, Özhan Market’in 5 şubesinde satışa sunuluyor BİDAA’nın pazar ağı genişliyor
YEREL HABERLER Ev yemeği lezzetleri, Özhan Market’in 5 şubesinde ...
Türk şiirine katkı sunan yarışmaya başvurular başlıyor
YEREL HABERLER Türk şiirine katkı sunan yarışmaya başvurular ...
Arap atletlere Bursa uğurlu geldi
YEREL HABERLER Arap atletlere Bursa uğurlu geldi
Bursa’da defne üretimine yakın markaj 2020’de defne üretiminden ekonomiye 1 milyar 850 milyon liralık katkı
YEREL HABERLER Bursa’da defne üretimine yakın markaj 2020’de defne ...
Bursaspor'da Deniz Kolgu sportif direktör oldu
YEREL HABERLER Bursaspor'da Deniz Kolgu sportif direktör oldu
Tarımda genç istihdamı projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Tarımda genç istihdamı projesi tamamlandı
Yargıtay'dan karar...O sözü kullanan şimdi yandı ‘Eşek’ demek hakaret sayıldı İşte hakaret sayılan o kelimeler
YEREL HABERLER Yargıtay'dan karar...O sözü kullanan şimdi ...
65 yaşında okuma yazma öğrendiler Osmangazi’de okuma yazma seferberliği
YEREL HABERLER 65 yaşında okuma yazma öğrendiler Osmangazi’de okuma ...
Bağışıklık sistemi vücudun doğal savunma mekanizması
YEREL HABERLER Bağışıklık sistemi vücudun doğal savunma mekanizması
Bursaspor’un Bandırmaspor maçı biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Bursaspor’un Bandırmaspor maçı biletleri satışa çıktı
Bursa’da elektrikli soba hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Bursa’da elektrikli soba hırsızlığı kamerada
Çavuşoğlu'ndan Hanau soruşturmasına tepki
YEREL HABERLER Çavuşoğlu'ndan Hanau soruşturmasına tepki

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.