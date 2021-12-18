Bursaspor şut çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı - Yeşil-beyazlı takım otelde kamp yapacak

Bursaspor, yarın saat 16.00’da sahasında konuk edeceği Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşilbeyazlı takım kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Ali Aköz nezaretindeki idman bir saat sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde şut çalışmaları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor kamp yapacağı otele hareket ederek maç saatini beklemeye başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.