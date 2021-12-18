Mustafakemalpaşa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çevik kuvvet destekli uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Operasyona dedektör köpekler de destek verdi. Operasyon kapsamında Atatürk Mahallesi, Sanayi Sitesi, Atariye Mahallesi ve Dere Mahallede ikamet ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda satışa hazır yüklü miktarda kimyasal uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucu operasyonunda Kazım T. (43), Umut T. (35), Eray İ. (31), Sinan Y. (26), Haşim R. (44) ve Polat R. (19) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Kazım T., Umut T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eray İ. Sinan Y. Haşim R. ve Polat R. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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