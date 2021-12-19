Karla kesintisiz mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kardan kapanan 25 mahalle yolunu trafiğe açarken, kar yağışının devam ettiği bölgelerde ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda bir aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı karla mücadele seferberliğini kesintisiz sürdürüyor. Toplam 123 iş makinası ve kamyon ile 360 personelden 75 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarını 24 saat boyunca kesintisiz sürdürüyor. Hava sıcaklığının sık sık sıfır dereceğinin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 5 ilçede kardan kapanan 25 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında kardan kapanan Büyükorhan’da 5, İnegöl’de 12, Kestel’de 3, Nilüfer’de 3 ve Osmangazi’de 2 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Kapalı mahalle yolu bulunmazken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.