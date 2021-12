DHA muhabiri, Avrupa'nın talip olduğu test kitini denedi

Esra TÜRKER-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-BURSA Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (OİBMTAL) Ar-Ge merkezinde öğrenciler tarafından montajlanıp, kullanıma hazır hale getirilen ve Avrupa'nın da talip olduğu 'BRS-CA' Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti'ni, DHA muhabiri denedi. Tükürük numunesi alınıp, yapılan testin sonucu 15 dakikada çıktı. OİBMTAL Müdürü Güray Köken "Burun ve genizden yapılan testler, insanları çok rahatsız ediyor. Bizim geliştirdiğimiz test kitleri sayesinde tükürük ile kimseyi rahatsız etmeden alacağımız numuneler sonucunda çocuklarımız eğitimlerine de devam edebilecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in lansmanını yaptığı, 'BRS-CA' Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti'nin kalıp tasarımları, Bursa'da Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencileri tarafından hazırlanıyor. Lisenin kendi ürettiği makine ile hazırlanan kalıp tasarımlar, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri tarafından da montajlanıp, paketlenerek kullanıma hazır hale getiriliyor. Test kitleri, aynı zamanda Ar-Ge merkezi olan OİBMTAL'de piyasadaki eş değerlerinin 3'te 1'i maliyetine üretiliyor.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği test kitlerine özellikle Almanya'dan yoğun ilgi olduğunu belirterek "Çeşitli firmalar bize ulaştı. Önümüzdeki günlerde, özellikle Almanya için hızlı antijen test kitlerinin plastik materyallerini üretmeye başlayacağız. Türkiye'de bir meslek lisesi, antijen test kiti noktasında milli üretim faaliyetini yurt dışına kadar ulaştırmış olacak" dedi.

'MALİYETİ 1 DOLAR OLACAK'

Seri üretimde hedefin 10 milyon adet olduğunu ifade eden Gür, şunları söyledi:

"Hızlı antijen test kiti projesi aslında bir milli üretim faaliyeti. Milli teknoloji hamlesi de diyebiliriz. Aynı zamanda kendi kaynaklarımızla oluşturduğumuz bir üretim hareketliliği. Bizim test kitlerimizin maliyeti, yaklaşık olarak 1 dolar seviyelerinde tuttu. Piyasada ortalama olarak test kitlerinin maliyeti, 3 dolar seviyelerinde. Dolayısıyla muadillerine göre, 3'te 1 oranında maliyet elde etmiş olduk. Bunun sebebi de okullarımızda kullanılan enjeksiyon cihazlarımız ile kendi yaptığımız kalıplarımız. Her şeyi orijinal ve yerli olarak üretiyoruz. Her şeyi kendimiz ürettiğimiz için maliyetlerimizi minimize ettik. Tükürük hunisi, solüsyon tüpü ve test kasetlerini de kendimiz üretiyoruz."

'ÇİN'DE 250 BİN DOLAR, TÜRKİYE'DE 60 BİN DOLAR'

Türkiye'deki kit üreticilerinin her materyali yurt dışından aldıklarını vurgulayan Gür "Fakat bir meslek lisesi olarak, kendi materyalimizi kendimiz üretiyoruz. Kit üreticileri, bir meslek lisesinden ilgili materyalleri satın almak istiyor. Biz de yakında çeşitli ülkelere materyalleri ihraç ediyor olacağız. İlk önce ayda 5 milyon, daha sonra da ayda 10 milyon kapasiteye ulaşacağız. Bu kaseti ve üretimi el değmeden seri olarak yapacak makinenin de üretimine başladık. Yakın süre içinde makineyi tamamlayacağız. Çin'de 250 bin dolara üretilen makineyi 60 bin dolara öğretmenlerimiz imal ediyor. Seri makinelerimizle birlikte aylık 10 milyon kapasiteye çıkmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'GELİRİ KİMSESİZ ÇOCUKLARA GİDECEK'

Test kitlerinin üretiminden el edilecek gelirin dağılımıyla ilgili de bilgi veren Gür "Bu kitlerin üretimlerini okullarımızın döner sermaye işletmeleri karşılayacak. Mevzuat gereğince de yapılan her üretimle ilgili öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, yöneticilerimiz hatta Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na para aktaracağız. Çocuklarımız üretim içerisinde çalışarak evlerine de para götürecekler" ifadelerini kullandı.

'630 GÖNÜLLÜDE DENENDİ'

Covid-19 Hızlı Antijen Test Kiti çalışmalarını tamamladıklarını ve seri üretime geçmek için Sağlık Bakanlığı'nın onayını beklediklerini belirten OİBMTAL Müdürü Güray Köken de "Testlerimiz Bursa Şehir Hastanesi'nde 630 gönüllü PCR testi uygulayan hastalarda denenmiş, bunların ikisinin karşılaştırılması sonucundaki uygunluk oranı yaklaşık yüzde 90 olarak belirlenmiştir" dedi. Test kitlerinden kısa sürede sonuç alındığı için okul ve fabrikalarda rahatlıkla kullanılabileceğini aktaran Köken, üretim sürecine daha fazla okulu dahil etmek istediklerini söyledi.

'HEDEFİMİZ OKUL SAYISINI ARTIRMAK'

PCR testlerinin zorluklarını hatırlatan Köken "Burun ve genizden yapılan testler, insanları çok rahatsız ediyor. Bizim geliştirdiğimiz test kitleri sayesinde tükürük ile kimseyi rahatsız etmeden alacağımız numuneler sonucunda çocuklarımız eğitimlerine de devam edebilecek. Çünkü bu testler günlük olarak kullanılabilir. 5 ila 15 dakika arasında sonuç vereceği için hem eğitim-öğretimde hem de iş hayatında rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün. Sağlık Bakanlığı'nın onayı alındıktan sonra üretim alanlarımızı da genişletmeyi planlıyoruz. Şu anda 2 okulda bu işlemler gerçekleştiriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün de himayesinde bunu 5-6 okula çıkarıp, üreteceğimiz miktarını çoğaltmak hedefindeyiz. Dolum makinesi üzerinde çalışan bir ekibimiz var. Solüsyonların dolum makinesinde tüplere doldurulması için bir makinemiz bitmek üzere. Üretimi hızlandıracak, otomatik bir makine üretimini de gerçekleştiriyoruz. Onun da tasarım aşamaları tamamlandı, üretime geçildi. Bunlar da tamamlandıktan sonra üretim kapasitemizi geliştirerek, ihracat noktasında da ülkemize faydalı olmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Üretim Koordinatörü, Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Öğretmeni Alparslan Üner de "Çocuklar için üretmiş olduğumuz test kitini, okullarda yaygın bir şekilde kullanmak istiyoruz. Ürettiğimiz test kitinde tükürük yoluyla numuneyi alıp, hızlı bir şekilde sonuç elde edebiliyoruz" dedi. Lisenin Elektrik Elektronik Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon alanlarında eğitim gören 3'ü kız, 8 öğrenci test kitlerinin üretim aşamasında görev alıyor.

'KENDİMİ KAHRAMAN GİBİ HİSSEDİYORUM'

Otomasyon Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Nisa Kılıç, "Böyle bir projenin içinde olmak gerçekten gurur verici" dedi. Endüstriyel Otomasyon Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Mustafa Altay ise "Kendimi kahraman gibi hissediyorum. Yeni varyantların ortaya çıktığı bugünlerde gelecekte daha rahat test yapılabilmesi için üretim yapıyoruz. Hem de korkusuzca herkesin test yapabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Artık yaş fark etmeksizin rahat bir şekilde test yapılabilecek" diye konuştu.

Öğrencilerin Ar-Ge merkezinde ücret karşılığı çalıştığını kaydeden Üretim Koordinatörü, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Öğretmeni Zafer Coşkun da "Neticede burası bir döner sermaye kurumu olacak. Ürettikleri okula ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelir sağlayacak. Öğrencilerimiz de burada üretime katma değer sağladıkları için kendi harçlıklarını çıkartıyor" ifadelerini kullandı.

15 DAKİKA SONRA SONUÇ ÇIKTI

Seri üretimine yönelik çalışmaları başlatılan ve Türkiye'de bu alanda üretilen tek çalışma olma özelliği de bulunan kiti DHA muhabiri, OİBMTAL'nin üretim yaptığı Ar-Ge merkezinde test etti. Çocuklardaki kullanımının rahatlığını göstermek adına, tükürük numunesi alınarak yapılan testin sonucu 15 dakika gibi kısa bir sürede çıktı.DHA-Genel Türkiye-Bursa Esra TÜRKER-Mehmet İNAN

2021-12-19 11:26:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.