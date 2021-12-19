BTSO, RUMELİSİAD yönetimini ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BTSO, RUMELİSİAD yönetimini ağırladı

İHA

BTSO, RUMELİSİAD yönetimini ağırladı

Rumelili Yönetici ve Sanayici İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp ve RUMELİSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti.
Heyeti BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak Aslan, Muhsin Koçaslan ve Yüksel Taşdemir ile Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz ağırladı. RUMELİSİAD yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İbrahim Burkay, BTSO Meclis ve komitelerinde RUMELİSİAD üyelerinin de bulunduğunu hatırlatarak, derneğin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Bursa’daki tüm iş dünyası kuruluşları ile iyi bir iletişim içinde olduklarını belirten Burkay, “Türkiye’nin üretim ve ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda RUMELİSİAD ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Sanayinin Bursa ekonomisi için öneminden bahseden İbrahim Burkay, kentin 300 milyar lirayı aşan ekonomik işlem hacminde sanayi payının yüzde 46 olduğunu söyledi. Bursa’nın bulunduğu coğrafyanın en önemli üretim merkezleri arasında yer aldığını kaydeden Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Kentimiz pandemi döneminde güçlü üretim altyapısı ve ihracat performansıyla tedarik zincirinin en önemli halkalarından biri olduğunu ispat etti. Bursa’mızın ve ülkemizin potansiyeline güveniyoruz. Yeni ekonomide ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesi noktasında ölçek ekonomisine geçiş sürecini çok daha hızlı ve etkin bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Bursa ve ülkemizde altyapısı gelişmiş, büyük parselleri olan sanayi alanlarına ciddi şekilde ihtiyacımız var. Odamız liderliğinde çalışmaları devam eden TEKNOSAB, Türkiye’de mega endüstri bölgelerinin ilk örneği olacak. 25 milyar dolarlık yatırımla hayata geçen TEKNOSAB, Bursa’mızın 25 milyar dolar yıllık ihracat hedefine büyük katkı sağlayacak.”
Burkay, kentteki plansız sanayi alanlarını ortadan kaldıracak nitelikli ve kalıcı bir çözüm oluşturulması gerektiğini ifade ederek, “Teknoloji ve çevreyle uyumlu, ihracat hedefleri olan, nitelikli istihdama sahip işletmelerimizin gelişmiş altyapı ve lojistik imkanlarla desteklenmesi kentimizin geleceğine değer katacaktır. Diğer taraftan Bursa’mızın 11 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümü içerisinden binde 8 olan sanayi payının artırılması sanayimizin küresel rekabetçiliği açısından büyük bir önem arz etmektedir” diye konuştu.
RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, pandemi sonrası dünya tedarik zincirinde yaşanan dönüşümün Bursa sanayisi için önemli bir fırsat kapısı açacağını söyledi. Bursa sanayisinin daha da güçleneceği bir dönemin başlamasını beklediklerini ifade eden Alp, “Ancak firmalarımızın karşılaştığı bazı sorunlar var. Bu sorunları hızla çözüme kavuşturmamız gerekiyor. İhracat potansiyeli yüksek olan ama yer sıkıntısı yaşayan çok sayıda firmamız bulunuyor. Özellikle şehir merkezinde yer alan plansız sanayi alanlarında sıkışmış işletmeleri ihracat ve kapasite artışına imkan verecek yeni alternatiflerle buluşturmalıyız. Diğer taraftan sanayicilerimiz, makine ve teçhizat için kullanacağı parayı arsa ve binaya yatırmak zorunda kalıyor. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü artırmamız gerekiyor. RUMELİSİAD olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu hedefler doğrultusunda gerçekleştireceği tüm çalışmalarda yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludağ'da, sis ve tipiye rağmen pistler doldu
YEREL HABERLER Uludağ'da, sis ve tipiye rağmen pistler doldu
Uludağ'da sezonun ilk hafta sonunda yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Uludağ'da sezonun ilk hafta sonunda yoğunluk ...
DHA muhabiri, Avrupa'nın talip olduğu test kitini denedi
YEREL HABERLER DHA muhabiri, Avrupa'nın talip olduğu test kitini ...
Sağlığa erişim kolaylaşıyor
YEREL HABERLER Sağlığa erişim kolaylaşıyor
Dev kuklalar, ışıklı şovlar hepsi bu festivalde
YEREL HABERLER Dev kuklalar, ışıklı şovlar hepsi bu festivalde
Yargıtay'dan aile içindeki kavgaya flaş karar
YEREL HABERLER Yargıtay'dan aile içindeki kavgaya flaş karar
Karla kesintisiz mücadele
YEREL HABERLER Karla kesintisiz mücadele
KCS Dış Ticaret yedek parça sektörünün yükselen değeri
YEREL HABERLER KCS Dış Ticaret yedek parça sektörünün yükselen ...
(Özel) Bu kurslar sadece 55 yaş üstüne özel 55 yaşından sonra bağlama öğreniyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Bu kurslar sadece 55 yaş üstüne özel 55 ...
Otobüs ile servis şoförleri arasında yol verme kavgası
YEREL HABERLER Otobüs ile servis şoförleri arasında yol verme ...
Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun kurtarılmasını gözyaşlarıyla takip etti
YEREL HABERLER Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun ...
Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun kurtarılmasını gözyaşlarıyla takip etti
YEREL HABERLER Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun ...
Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun kurtarılmasını gözyaşlarıyla takip etti
YEREL HABERLER Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun ...
Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun kurtarılmasını gözyaşlarıyla takip etti
YEREL HABERLER Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun ...
Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun kurtarılmasını gözyaşlarıyla takip etti
YEREL HABERLER Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun ...
Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun kurtarılmasını gözyaşlarıyla takip etti
YEREL HABERLER Ciple 200 metreden uçuruma yuvarlanan oğlunun ...
200 metre uçuruma yuvarlanan 2 genç donmak üzereyken böyle kurtarıldılar
YEREL HABERLER 200 metre uçuruma yuvarlanan 2 genç donmak üzereyken ...
Orhangazi'de ''Huzur ve Güven'' uygulaması
YEREL HABERLER Orhangazi'de ''Huzur ve Güven'' uygulaması
Mustafakemalpaşa'da nefes kesen uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da nefes kesen uyuşturucu ...
İstemeyerek öldürdüm demişti, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı Cinayetin cep telefonu görüntüleri ortaya çıkınca mahkeme ömür boyu hapis cezası verdi Uyuşturucu yolunda işlenen taciz cinayetine ömür boyu hapis
YEREL HABERLER İstemeyerek öldürdüm demişti, ömür boyu hapis ...
Bursaspor şut çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı - Yeşil-beyazlı takım otelde kamp yapacak
YEREL HABERLER Bursaspor şut çalışmasıyla hazırlıklarını tamamladı - ...
Barakada yaşayan 8 kişilik aile sıcak yuvaya kavuştu
YEREL HABERLER Barakada yaşayan 8 kişilik aile sıcak yuvaya kavuştu
Bölgesel Kros Ligi'nde yarı final heyecanı
YEREL HABERLER Bölgesel Kros Ligi'nde yarı final heyecanı
Yıldırımlı kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyor
YEREL HABERLER Yıldırımlı kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.