BTSO, RUMELİSİAD yönetimini ağırladı

Rumelili Yönetici ve Sanayici İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp ve RUMELİSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret etti.

Heyeti BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak Aslan, Muhsin Koçaslan ve Yüksel Taşdemir ile Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz ağırladı. RUMELİSİAD yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İbrahim Burkay, BTSO Meclis ve komitelerinde RUMELİSİAD üyelerinin de bulunduğunu hatırlatarak, derneğin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Bursa’daki tüm iş dünyası kuruluşları ile iyi bir iletişim içinde olduklarını belirten Burkay, “Türkiye’nin üretim ve ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda RUMELİSİAD ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sanayinin Bursa ekonomisi için öneminden bahseden İbrahim Burkay, kentin 300 milyar lirayı aşan ekonomik işlem hacminde sanayi payının yüzde 46 olduğunu söyledi. Bursa’nın bulunduğu coğrafyanın en önemli üretim merkezleri arasında yer aldığını kaydeden Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kentimiz pandemi döneminde güçlü üretim altyapısı ve ihracat performansıyla tedarik zincirinin en önemli halkalarından biri olduğunu ispat etti. Bursa’mızın ve ülkemizin potansiyeline güveniyoruz. Yeni ekonomide ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesi noktasında ölçek ekonomisine geçiş sürecini çok daha hızlı ve etkin bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Bursa ve ülkemizde altyapısı gelişmiş, büyük parselleri olan sanayi alanlarına ciddi şekilde ihtiyacımız var. Odamız liderliğinde çalışmaları devam eden TEKNOSAB, Türkiye’de mega endüstri bölgelerinin ilk örneği olacak. 25 milyar dolarlık yatırımla hayata geçen TEKNOSAB, Bursa’mızın 25 milyar dolar yıllık ihracat hedefine büyük katkı sağlayacak.”

Burkay, kentteki plansız sanayi alanlarını ortadan kaldıracak nitelikli ve kalıcı bir çözüm oluşturulması gerektiğini ifade ederek, “Teknoloji ve çevreyle uyumlu, ihracat hedefleri olan, nitelikli istihdama sahip işletmelerimizin gelişmiş altyapı ve lojistik imkanlarla desteklenmesi kentimizin geleceğine değer katacaktır. Diğer taraftan Bursa’mızın 11 bin kilometrekarelik toplam yüzölçümü içerisinden binde 8 olan sanayi payının artırılması sanayimizin küresel rekabetçiliği açısından büyük bir önem arz etmektedir” diye konuştu.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, pandemi sonrası dünya tedarik zincirinde yaşanan dönüşümün Bursa sanayisi için önemli bir fırsat kapısı açacağını söyledi. Bursa sanayisinin daha da güçleneceği bir dönemin başlamasını beklediklerini ifade eden Alp, “Ancak firmalarımızın karşılaştığı bazı sorunlar var. Bu sorunları hızla çözüme kavuşturmamız gerekiyor. İhracat potansiyeli yüksek olan ama yer sıkıntısı yaşayan çok sayıda firmamız bulunuyor. Özellikle şehir merkezinde yer alan plansız sanayi alanlarında sıkışmış işletmeleri ihracat ve kapasite artışına imkan verecek yeni alternatiflerle buluşturmalıyız. Diğer taraftan sanayicilerimiz, makine ve teçhizat için kullanacağı parayı arsa ve binaya yatırmak zorunda kalıyor. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü artırmamız gerekiyor. RUMELİSİAD olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu hedefler doğrultusunda gerçekleştireceği tüm çalışmalarda yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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