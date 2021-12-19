"Oyun" İnegöllü sanatseverlerle buluştu

İnegöl Belediyesi kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Ünlü oyuncular tarafından sahnelenen "Oyun" isimli yetişkin tiyatro gösterisi, usta oyuncular; Ece Bozkaya, Emre Mutlu, Paşhan Yılmazel, Yasemin Öztürk’ün performanslarıyla İnegöl'de sahnelendi.

İnegöl Belediyesi, Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü isimler tarafından sahnelenen "Oyun" isimli yetişkin tiyatro oyununu İnegöllü sanatseverlerle buluşturdu. Ünlü oyuncular; Ece Bozkaya, Emre Mutlu, Paşhan Yılmazel, Yasemin Öztürk’ün sahne aldığı oyun, Cuma akşamı 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde izleyiciyle buluştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, bazı meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı gösteriye, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. ‘Oyun’ günümüz teknolojisinin hayatımızı nasıl değiştirdiğini, sosyal hayatı ve güven kelimesinin anlamını tekrardan düşündürüyor. Tiyatro gösterisinin senaryosunu ve yönetmenliğini ise yine Paşhan Yılmazel üstleniyor.

Yoğun ilgi gören tiyatro gösterisi sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, oyunculara İnegöl'ü simgeleyen çini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.