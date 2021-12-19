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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden don uyarısı

İHA

Meteorolojiden don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa'da buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemiz genelinde 21 Aralık 2021 Salı gününden itibaren yağışlı sistemin etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Ancak 22 Aralık 2021 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve dongibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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