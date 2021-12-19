Mustafa Gürsel: "Kazanmak kolay değildi, başardığımız için mutluyuz"

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Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel, Bursaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Gürsel, "Kazanmak kolay değildi, başardığımız için mutluyuz" dedi.

Bursasapor'u deplasmanda 1 0 geçen Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Gürsel, Bursaspor'un maça konsantre çıktığını ifade ederek, "Bursaspor, istekli ve arzulu başladı. Kazanmak kolay değildi. Başardığımız için mutluyuz. Maçın başında istediğimiz organizasyonları yapamadık. Rakibe pozisyon verdik. İkinci yarı pozisyonlara girmeye başladık ve golü de bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İstanbulspor maçından iyi bir sonuç alıp devreye girmek istiyoruz" diye konuştu.

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