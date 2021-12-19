Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes'i ağırladı

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Bursa’da oynanan Frutti Extra BursasporAnadolu Efes karşılaşmasına Anadolu Efes Yönetim Kurulu Üyesi Efe Yazıcı ile birlikte birçok yönetici müsabakayı izlemek için Tofaş Spor Salonu’na geldi.

ING Basketbol Ligi’nin 13. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 8379 kazandığı karşılaşmaya yoğun ilgi vardı.

Anadolu Efes Yönetim Kurulu Üyesi Efe Yazıcı ile birlikte ünlü iş insanları da Tofaş Spor Salonu’na geldi. İpek Özkan, Onur Özkan, Aykut Tarakçıoğlu, Ahmet Faralyalı, Begümhan Faralyalı, Ceylan Sarıhan, Merve Kılbey, Begüm Ayaydın, Sercan Şahin, Selim Şahin, Mehmet Taşar, Volkan Sarıhan, Cen Kılbey, Selçuk Yalçınbayır, Burçak Yalçınbayır ve Barış Kaya dikkat çeken isimler oldu.

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