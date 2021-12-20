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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağder futbol turnuvasında kupa heyecanı

İHA

Dağder futbol turnuvasında kupa heyecanı

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Dağder koordinasyonunda düzenlenen ’16. Geleneksel Dağder Futbol Turnuvası’, 35 takımın 8 hafta süren kıyasıya mücadelesinin ardından düzenlenen törenle sona erdi.
Bursa’da sporun ve sporcunun her zaman yanında yer alan Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarının sosyal projelerine olan desteğini sürdürüyor. Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi İlçelerine bağlı dağ köylerinin Bursa’daki sesi olan Dağder tarafından bu sene 16’ncısı düzenlenen ‘Geleneksel Dağder Futbol Turnuvası’, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve 35 mahalle takımının katılımıyla yaklaşık 8 hafta boyunca devam etti. Kıyasıya maçların yapıldığı turnuva sonunda Yörükler Spor dördüncü, Ağaçhisar Spor üçüncü, Fadıl Spor ikinci ve Danacılar Spor birinci olmayı başardı. Turnuvanın final maçı Merinos Stadı’nda yapılırken, dağ bölgesinden gelen yüzlerce kişi tribünleri doldurarak heyecana ortak oldu. Penaltı atışlarının şampiyonu belirlediği final maçında coşku doruğa çıkarken, sonunda kazanan yine dostluk ve kardeşlik oldu.
Final maçı sonrası yapılan kupa töreninde konuşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, bu sene 16’ncısı gerçekleştirilen turnuvada başarı gösteren takım ve sporcuları tebrik etti. Bu tür turnuvalarda dostlukların pekiştirildiğini söyleyen Dinçer, dağ yöresi insanının kardeşliğe verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm sivil toplum kuruluşlarının organizasyonlarına destek olduğunu anlatan Dinçer, turnuvada emeği geçenleri tebrik etti.
Dağder Başkanı Yaşar Türk, yaklaşık iki ay süren ve 35 takımın katılımıyla 80 maçın yapıldığı turnuvada kardeşlik ve centilmenlik tablosu çizen tüm sporculara teşekkür etti. Hemşericilik bilincinin ön planda tutulduğu organizasyonu başarıyla tamamladıklarını ifade eden Türk, turnuva sonunda dostluğun kazandığını belirtti.
Konuşmaların ardından turnuvanın en genç, en yaşlı ve en centilmeni ile en iyi kaleci ve gol kralına, derece yapan takımlarına, protokol üyeleri tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi.

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