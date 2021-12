Karacabey’de her yaşta spora ilgi büyük

Karacabey Belediyespor bünyesinde yeni kurulan U12 ve U14 Kız Basketbol Takımı sporcuları, önceki gün antrenörleri Yakup Özden ile birlikte Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede sporcularla tek tek sohbet eden Özkan, ilçede sporun artık 7’den 70’e herkes tarafından kabul gördüğünü belirterek, bundan büyük mutluluk duyduklarının altını çizdi.

Karacabey Belediyespor çatısında yeni kurulan U12 ve U14 Kız Basketbol Takımı sporcuları, antrenörleri Yakup Özden ile birlikte önceki gün Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı da olan Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette sporcularla tek tek sohbet eden Özkan, çalışmalar hakkında da Antrenörleri Yakup Özden’den bilgi aldı. Antrenör Yakup Özden ziyarette yaptığı açıklamada,“Bursa Kızlar U14 kategorisi 2 grupta, A ve B şeklinde oynanmakta olup, grup 1.leri direkt, 2. ve 3. sırada bitiren takımlar ise çapraz eşleşmede A2B3 , B2A3 eşleşmesi sonucunda, 4 takımlı playoff oynayarak,akabinde ilk iki takım da Türkiye Şampiyonasında Bursa’yı temsil edecek. Bizler de bunun mücadelesini veriyoruz. Kısa sürede önemli bir yol kat ettik” dedi.

Spor her yaşta çok önemli

Başkan Ali Özkan da yaptığı açıklamada, ilçede sporun artık 7’den 70’e herkes tarafından kabul gördüğünü belirterek, bundan büyük mutluluk duyduklarının altını çizdi. Başkan Özkan,“2011 yılında Karacabey’de lisanslı sporcu sayısı 280 iken, bu sayı ile Bursa’daki ilçeler arasında nüfusa göre en az sporcuya sahip olan ilçeydik. Göreve gelir gelmez yaptığımız çalışmalarla, çocuklarımızın ve ailelerin katılımıyla gerçekten bu konuda ciddi mesafe aldık. Bugün itibarıyla 8 bine ulaşan lisanslı sporcu sayımız var. Bu, Bursa'nın da Ankara'nın da dikkatini çekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da sporu ve sportif yatırımları çok önemsiyor. Bursa'ya geldiğinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu'na Karacabey'in spordaki ataklarını anlattığımda, sağ olsun kendisi destek oldu ve Öğretmenler Parkında bir spor salonu yapıyoruz. Sizler, inşallah maçlarınızı orada da oynayacaksınız. Ben hocamıza da çok teşekkür ediyorum, gerçekten idealistçe çocukların yararına, Karacabey’imizin yararına destek oluyor. Sporun her alanında biz destek olmaya çalışıyoruz. Önemli olan da bu şehirde yaşayan insanların, çocukların, gençlerin, bütün bireylerin spor yapmaya çalışması. Spor her yaşta vatandaşımız için çok önemli” ifadelerini kullandı.

