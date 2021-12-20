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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da atıklar sıfırlandı, 425 ağaç kurtarıldı

İHA

Bursa'da atıklar sıfırlandı, 425 ağaç kurtarıldı

Dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında uygulanan çalışma ile bugüne kadar 25 ton kağıdın geri dönüşümüyle 425 ağaç kesilmekten kurtuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, alışveriş merkezleri ve nüfusun yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için “Sıfır Atık Projesi” başlatılmıştı. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüştürülmesini hedefleyen proje kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi de dönüşümde önemli bir mesafe kat etti. Atıkların kaynağında ayrılmasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında tüm katlara atıklar için ayrı ayrı toplama kutuları konulurken, tüm personele geri dönüşümün önemi ve sıfır atık projesi hakkında eğitim verildi.
Büyük tasarruf
Sıfır atık konusunda sergilediği performans ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasında 2019 yılı başından bugüne kadar 25 ton kağıdın geri dönüşümünü sağladı ve böylelikle 425 ağaç kesilmekten kurtuldu. Tasarrufun yanı sıra aynı zamanda önemli bir çevre projesi olan sıfır atık ile yine belediye binasından 18,6 ton plastiğin dönüşümü ile 303 varil petrol kazanımı sağlandı. Proje kapsamında 6,7 ton camın geri dönüşümüyle 8.04 ton hammadde kazanımı, 6 ton metalin geri dönüşümü ile 7,8 ton hammadde kazanımı ve 3852 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmış oldu.
Eğitim atağı
Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının yanı sıra Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Hayvanat Bahçesi ve Altınova ek hizmet binasına da Sıfır Atık Belgesi alınırken, bu konudaki eğitim çalışmalarına hız verildi. Büyükşehir Belediyesi sıfır atık yönetim sisteminin tüm Bursa’ya yaygınlaştırılması için hane ve sitelerde de sıfır atık gönüllüleri hareketi başlattı. Bu kapsamda ilk olarak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl’de hane sayısı 300’ün üzerinde olan yaklaşık 50 siteye sıfır atık belgesi alınması için Büyükşehir koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçe belediyeleri ile Bursa Kent Konseyi ile toplantılar yapıldı. Bu toplantılar doğrultusunda sitelere konuyla ilgili bilinçlendirme faaliyetleri için görev alacak Bursa Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu gönüllülerinden 20 kişiye eğitimler verildi. Gönüllüler, bu eğitimlerden sonra belirlenen yaklaşık 60 bin site sakinine konuya ilişkin bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunup eğitimler verecek. Bunun yanında 100 BUSMEK personeli ve 15 bin öğrenciye de sıfır atık eğitimleri verildi.
Kaynak sınırlı, tüketim fazla
Projenin startını 2018 yılında bizzat kendisi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfus artışına bağlı olarak tüketimin de hızla arttığını, kaynakların sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesinin de büyük önem taşıdığını söyledi. Sıfır Atık Projesi’nin amacına ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Sıfır Atık Projesi, Bursa ölçeğinde yürütülen çalışmaların hız kazanmasına ve atık toplama veriminin artmasına katkı sağlayacaktır. Bugüne kadar proje kapsamında sağlanan dönüşümle önemli bir tasarruf elde ettik. Büyükşehir olarak bu konudaki kararlılığımız devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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