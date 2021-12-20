Bursa İcra Müdürlükleri taşınıyor

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Bursa Adliyesi İcra Müdürlükleri yeni hizmet binasına taşınacağını açıkladı.

Yeni hizmet binasına geçişi için yapılan açıklamada; "Bursa Adliyesi İcra Müdürlükleri 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren ''İstanbul Yolu Caddesi Altınova Mahallesi Numara 410 SKY TOWER Plaza B Blok Osmangazi'' adresinde bulunan Ek Hizmet binamızda hizmet vermeye devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

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