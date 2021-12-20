Bursalı müzik severler Bursa akşamında buluştu

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Türk Müziği Derneği kuruluşunun 1.yıl dönümü sebebiyle geçekleştirilen Türk sanat müziği konseri Bursalı müziseverlerden yoğun ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür Akademisi, Beşten Sonra Sanat Projesi Kapsamında çalışmalarına, Ressam Şefik Bursalı Sanat Akademisinde devam eden Fahri Dibekoğlu öncülüğünde Türk Müziği Derneği kuruluşunun 1.yıl dönümü sebebiyle dün gece Tayyare Kültür Merkezinde “Bursa Akşamında Sanat” konseri gerçekleştirildi.

Konuk sanatçı Gökhan Sezen'inde katıldığı konser müzik severlerin kulaklarının pasını sildi.

Türk Müziği Derneği kuruluşunun 1.yıl dönümü sebebiyle Tayyare Kültür Merkezinde gerçekleşen “Bursa Akşamında Sanat” konseri, şef Fahri Dibekoğlu’nun yönetiminde , koro üyelerinin solo performansları ile başladı. Türk Sanat Müziğinin güçlü sesi Gökhan Sezen’in ikinci bölümdeki katılımıyla Bursalı sanatseverler müzik dolu bir haftasonu geçirdi.

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