Turizmde 2022 hedefi 45 milyon ziyaretçi, 35 milyar dolar gelir

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, son iki yıldır pandemi ile mücadele eden turizm sektöründe artık kayıpları telâfi etme dönemine girdiklerini belirterek, “2022 yılında 45 milyon ziyaretçi ve 35 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz” dedi.

Turizm sektörü temsilcilerinin yer aldığı 42. Meslek Komitesi’nin Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın iştirâkiyle gerçekleştirildi. Pandemi sürecinde turizm sektörüne yönelik yapılan çalışmalar ve 2022 yılı beklentilerinin değerlendirildiği toplantıya, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, Meclis Divan Katibi Gülçin Güleç, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Ölçüoğlu, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve BTSO Meclis Üyesi Hasan Eker, TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, 42. Meslek Komitesi Başkanı Gülşen Erice, BTSO Meclis, Komite ve Konsey üyeleri ile turizm seyahat acenteleri katıldı.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, turizm ve konaklama sektörünün pandeminin son iki yılda en fazla etkilediği sektörlerin başında geldiğini ifade etti. Küresel ekonominin yüzde 3,7 daraldığı pandemi yılında sektörün neredeyse yarı yarıya küçüldüğünü hatırlatan Başkan İbrahim Burkay, “2019 yılında 9,2 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan turizm sektörü 2020 yılını 4,7 trilyon dolar büyüklükle kapattı. Sektörün küresel ekonomiden aldığı ortalama yüzde 10’luk pay yüzde 5,5 seviyesine kadar geriledi. Pandemi döneminde küresel ölçekteki istihdam 62 milyon azalarak 272 milyona indi. Sektör, sadece bir yılda toplam istihdamının yüzde 18,5’ini kaybetti. Ülke ekonomimiz için büyük bir öneme sahip olan sektörümüzün yeni başarılara odaklanması adına devletimizin destekleri ve gelecek dönem stratejileri kritik önem taşımaktadır” dedi.

Ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle firmaların geleceğe dönük öngörü yapmakta zorlandıklarını belirten Başkan Burkay, dünya ekonomilerinde yaşanan enflasyonun iş dünyası için temel sorunlardan biri olmaya devam ettiğini söyledi. Döviz kurlarında yaşanan yüksek dalgalanmaların da piyasaları etkilediğini ve öngörülebilirliği azalttığını ifade eden Burkay, “Bu dönemde iş dünyamızın önceliği piyasaların istikrara kavuşması ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması adına finansal alanda proaktif politikaların hızla hayata geçirilmesidir. Ekonomide cari açığın kapatılması hedefiyle yeni bir model belirleyen ülkemiz için turizm sektörü de artık çok daha stratejik bir önem taşımaktadır. BTSO olarak pandemi döneminde sektörümüzün yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmak adına önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve üst düzey isimlerin katılımıyla istişare toplantıları düzenledik. Komitelerimizden gelen tüm talepleri TOBB ve ilgili bakanlıklara ilettik. Kira uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak adına kanun taslağı hazırladık. Önümüzdeki süreçte de Bursa’nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Kayıpları telâfi etme dönemine girdik”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, son iki yıldır pandemi ile mücadele eden turizm sektöründe artık kayıpları telâfi etme dönemine girdiklerini söyledi. “Nihayet yüzümüzü umutlu bir geleceğe dönmüş durumdayız.” diyen Bağlıkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gelinen noktada Omicron varyantı endişe yaratmaya devam etse de aşının yaygınlaşması ve Covid19 tedavisinde kullanılacak ilaçların kullanım izinlerinin çıkmaya başlaması 2022’nin daha iyi bir yıl olacağı konusunda umutlarımızı artırıyor. Yeni hedeflere odaklanacağımız, sektörümüzü daha iyi yarınlara hazırlamamız gereken bir sürece girmiş bulunuyoruz. 2022 yılında 45 milyon ziyaretçi ve 35 milyar dolar turizm geliri hedefliyoruz.”

Firuz Bağlıkaya, yeni kuşakların beklentileri ve teknolojinin gelişmesiyle sektörde önemli farklılıkların yaşanacağını, sanal, artırılmış ve karma gerçeklik kavramlarının turizmde de kullanılacağı bir dönemin başlayacağına dikkati çekti. Hijyen ve güvenliğin ilk sırada yer aldığı, doğa tatillerinin ön plana çıktığı, küçük ve butik otellerin tercih edildiği, kampkaravan tatillerine ilginin artarak devam edeceğini ifade eden Bağlıkaya, “Pandemi sürecinde tatillerde kalış süreleri de uzadı. Bu eğilim de devam edecek. Dolayısıyla yeni dönemde turizm ürünlerinin kişiselleştirilmesi ve yeni talebe hızlı cevap verilmesi büyük bir önem taşıyor” diye konuştu.

“Bursa turizm hedeflerine büyük katkı sağlayacak”

Türkiye’nin turizm hedeflerine kış ve termal turizm başta olmak üzere gastronomi, kültürkongre, eko ve şehir turizmi ile öne çıkan Bursa’nın da katkısının büyük olacağına inandığını ifade eden Bağlıkaya, şöyle konuştu:

“Bugüne kadar kamu ve özel sektör iş birliğinde Bursa’da turizmin geliştirilmesi adına çok önemli ve değerli adımlar atıldı. Tanıtım ve pazarlama konusunda destinasyon bazlı çalışmalar hazırlanması ve destinasyon odaklı çalışmalar yapılması daha doğru olacaktır. Bursa’nın çok ciddi bir kültür turizmi potansiyeli bulunuyor. Pazarlama çalışmalarını Orta Doğu ülkeleri gibi mevcut pazarların yanı sıra İspanya, Almanya, Japonya, İtalya, Fransa, Avusturya, Polonya gibi bölge için yeni olan pazarlara da yoğunlaştırmak gerekiyor.”

BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Ölçüoğlu, pandemi döneminde sektörlerin sorunlarını çözülmesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile ortak istişare toplantıları düzenlediklerini söyledi. BTSO olarak Bursa’da GastroFest programı düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Ölçüoğlu, “Türkiye’nin birçok şehrinde bu etkinlikler düzenleniyor. Bu organizasyonlar mutfak ve yeme içme ile ilgili olsa da hedefimiz misafirlerin konaklama sayılarını artırmak. Diğer taraftan HİSER projemiz kapsamında yurt dışı programları düzenlemeyi istiyoruz. Bu proje bizim gözbebeğimiz.” dedi.

“Kente değer katan çalışmalar yürütüyoruz”

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa’nın ‘2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti’ seçildiğini hatırlatarak, “2 yıldır ertelenen Dünya Göçebe Oyunları 2022’de İznik’te yapılacak. Türk dünyasından binlerce sporcunun katılacağı bir etkinlikten bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili bakanlığımızla toplantılar yapıyoruz. 2022 yılında Mudanya Mütarekesinin 100. yılı sebebiyle programlar düzenlemeyi planlıyoruz. Kentimize değer katmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kent dinamiklerinin bu konuda özverili bir çalışması var. Turizmde 2022 yılında farklı bir Bursa olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.