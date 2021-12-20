NAKEM, Balkanlar’dan gelen gençlere kol kanat gerecek

Namık Kemal Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (NAKEM), Bursa Uludağ Üniversitesi’nde okuyan Balkanlardan gelen öğrencilerle buluştu. Buluşmaya AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM TürkiyeBosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen de katıldı.

NAKEM Yönetim Kurulu Başkanı Celal Yalçın, Balkanlardan Bursa Uludağ Üniversitesi’ne eğitim için gelen öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldiklerini belirterek, ilkini gerçekleştirdikleri bu buluşmalara önümüzdeki günlerde de devam edeceklerini söyledi. Celal Yalçın, ”Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya ve Karadağ gibi Balkanlar’dan Bursa’ya üniversite eğitimi için gelen 118 öğrencimizle buluştuk. Bu organizasyonlarla hem öğrencilerimizi yakından tanımak hem de onların sıkıntılarını dinleyerek, sorunlarına çözüm bulmak istiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, onlara burada yalnız olmadıklarını hissettirmek ve onlara kol kanat germek arzusundayız” dedi.

Toplantıya katılan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM TürkiyeBosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen de, “Biz de Rumeli göçmeni bir aileyiz. Rumeli’nden gelen öğrencilerimizin yanında durmamız lâzım. Gençlerin yanındayız. Her daim birlik ve beraberliğimizi sağlamamız ve buna sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

Toplantıya Bursa Milletvekili Refik Özen’in yanı sıra Kosova Koordinatörü Recep Gündüz, Kosova Üsküp Derneği Başkan Yardımcısı Recep Şen, Kumanova Derneği Başkanı Burhanettin İleri ve Rumelili sanatçı Semih Ersoy da katıldı.

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