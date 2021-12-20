81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü (2)

'Kız arkadaşım Instagram'da seni neden aratmış?' dedi, öldürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



'HAMİLE OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Bursa´da eşi Gülser Uyar'ı (77) uyuduğu sırada tüfekle vurarak öldüren Ali Kemal Uyar (81), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Kemal Uyar, savcılık sorgusunda, "Eşim beni aldatıyordu. Hamile olduğu için öldürdüm" dedi. Cumhuriyete savcısı ifadesinin ardından Ali Kemal Uyar'ı akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-12-20 20:46:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.