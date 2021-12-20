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Yılbaşı gecesi beslenmenize dikkat

İHA

Yılbaşı gecesi beslenmenize dikkat

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, yılbaşı günü daha hafif yiyeceklerle güne başlanması gerektiğini söyledi.
Yılbaşı gecesi uzun süre olduğu ve yemek yenildiği düşünüldüğünde, hızlı ve bir anda yemek yerine, yavaş ve saatlere yayarak yemenin hem gaz ve şişkinlik şikayetini azaltacağını hem de tansiyon ve kan şekerini normal seviyede tutacağını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "O gece kalori alımımız artacağından, gündüz hafif beslenmeye ve bol su tüketmeye özen göstermeliyiz. Kahvaltı light süt veya yoğurda 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve yarım porsiyon meyve katarak yapılabilir. Ara öğünlerde yeşil çay tercih edilmeli. Öğle yemeğinde ise 1 tabak sebze yemeği, yoğurt ve yanında 1 dilim tam buğday ekmeğinden fazla tüketilmemeli. Özellikle öğleden sonraki ara öğün atlanmamalı. Çünkü bu öğün yılbaşı sofrasına daha tok oturmamıza yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.
Kızartılarak yapılan besinlerin kalorisinin daha yüksek olacağından, yemeklerin daha çok ızgara veya fırında pişmesine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Çiğ veya haşlanmış sebzelerle yapılmış salatalar, yoğurtlu mezeler tercih edilebilir. Gece boyunca atıştırmalıklar, cips kuruyemiş, kanepe, kuru pasta gibi besinlerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Küçük ama kalorisi yüksek olan bu besinler, ödem artışı yaşatacaktır. Özellikle hipertansif diyabetikler, etin yanında salata ve yoğurtlu mezeleri tercih etmelidirler. Tuzlu kuruyemişlerin miktarı çok önemlidir" dedi.
Şerbetli tatlıların daha fazla kalori ve daha fazla yağ depolanması anlamına geldiğini belirten Küçük, "Bu yüzden o geceye özel sütlü bir tatlı, dondurmalı tatlı veya meyve salatası yapılabilir. Eğer dışarıda kutlama yapıyorsanız gittiğiniz yerde yine düşük kalorili tatlı seçimi yapabilirisiniz. Ertesi gün su tüketimi en az 2 litre olmalıdır. Hafif bir kahvaltı edilmeli ve mutlaka yürüyüş yapılmalıdır. Kahvaltıda meyve yoğurt ve yulaf ezmesi tercih edilebilir. Bol peynirli bir salata veya menemen gibi sebze ve protein beraberliğinden faydalanılmalıdır" diye uyardı.

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