İDO ve BUDO'da seferler iptal

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle;

İDO

07.46 BandırmaYenikapıKadıköy

08.30 BursaArmutluArmutlu Tatil KöyüYenikapıKadıköy

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya)

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