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Kira yardımlarına artış beklentisi Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir: "Kentsel dönüşümde kira yardımı artmalı"

İHA

Kira yardımlarına artış beklentisi Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir: "Kentsel dönüşümde kira yardımı artmalı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara sağlanan kira yardımında yeni düzenlemeler bekleniyor.
6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’na göre bu yardımın süresi 18 ila 48 ay arasında değişiklik gösteriyor. 715 TL ile 1150 TL arasında değişiklik gösteren kira yardımlarının yıllık bazda değişimleri ile ilgili karar ise her yılın Ocak ayında gerçekleşiyor. 2021 yılı Ocak ayında herhangi bir değişim yapılmayan kira yardım tutarlarının değişen ekonomik şartlar ve artan kira maliyetleri sebebiyle arttırılması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 yılı itibariyle yaklaşık 140 bin kişiye kentsel dönüşüm sebebiyle kira yardımı yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçen 2022 bütçesine göre; kentsel dönüşüm çerçevesinde bu senenin sonuna kadar 800 milyon TL, gelecek sene 900 milyon TL, 20232024 döneminde de 2,1 milyar TL kira yardımı gerçekleştirilecek.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, kentsel dönüşüm uygulamalarının en önemli noktalarının birisinin kira yardım tutarlarının olduğunu ve bu kapsamda yeni bir fiyat düzenlemesi yapılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.
Aydemir yaptığımı açıklamada;
“Birinci derece deprem riski altındaki Türkiye'de kentsel dönüşüm hayati bir önem taşıyor. Böylesine önemli bir konuda ciddi çalışmalar hayata geçirilmiş olsa da halen daha hedeflenen noktasının oldukça gerisindeyiz. Kentsel dönüşüm gibi oldukça zor ve karmaşık süreçlerde karşımıza çıkan ana unsurlardan birisi de vatandaşların kira yardımı ile ilgili beklentileri geliyor. Son zamanlarda emlak piyasasında yaşanan yukarı yönlü ivmeler neticesinde kiralık evlerin fiyatlarının artması da yeni bir sürecin sebebi oldu. Evleri yıkılan ya da yıkılacak olan vatandaşlarımızın bir çoğu kiralık ev arayışına giriyor. Ancak artan kiralar sebebiyle bu süreçte farklı bir hal almış durumda. Bakanlık tarafından sağlanan kira yardım tutarları geçen zaman içerisinde ne yazık ki bu ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Umuyoruz ki yeni yılda gerekli fiyat güncellemeleri yapılarak kentsel dönüşüm süreçlerinin daha hızlı çözüme kavuşturulması sağlanır."
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti. Ancak başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara ve Antalya’da yaşanan kira artış oranları belirlenen tutarların üzerinde uygulanıyor. Özellikle sıfır olarak tabir edilen yeni konutların kiralamalarında metrekare birim fiyatları ise büyük değişkenlik gösteriyor. Yapılan son araştırmalara göre ise; senelik kira artış oranı İstanbul’da yüzde 78,8, Ankara’da yüzde 62 ve İzmir’de yüzde 50 gibi oranlara ulaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mecliste kabul edilen bütçe hedeflerine göre dört senelik süreçte kentsel dönüşüm çerçevesinde 680 bin hak sahibine 3,8 milyar Türk Lirası kira yardımında bulunulacak.

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