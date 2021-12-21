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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir’den memuruna tam destek

İHA

Bursa Büyükşehir’den memuruna tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BemBirSen arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesi ile Büyükşehir ve BUSKİ’de görev yapan toplam 2317 memur ve sözleşmeli personelin maaşlarına tavan ücret üzerinden iyileştirme yapıldı.
2022 ve 2023 yıllarını kapsayan sosyal denge sözleşmesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’de (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) görev yapan 2317 memur önemli kazanımlar elde etti. Sözleşmeye Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu birlikte imza attı. Merinos AKKM'de imzalanan sözleşmeden, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’de faaliyet gösteren 2317 personel yararlanacak.
BemBirSen Bursa Şubesi Başkanı Erkan Ataman, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Büyükşehir Genel Sekreteri Ulaş Akhan, olmak üzere sosyal denge sözleşmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 6. Dönem toplu sözleşmede böylesine kıymetli kazanımların elde edilmesinde emek ve gayretlerinden dolayı, Genel Başkanımız Sayın Levent Uslu’ya şahsım ve tüm yerel yönetimlerde çalışan memurlarımız adına teşekkür ediyorum. Personelimizin çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi için gerekenleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Çalışanlarımıza maddi anlamda destek sağlayacak olan sözleşme ile personelimiz lehine en iyi şartları oluşturduk diyebiliriz. Biz sözleşmelerimizi karşılıklı samimiyet yoluyla yapıyoruz. Yapılan sözleşmenin kıymetini çok iyi biliyoruz. Çalışanlar olarak, performansımızı daha da artırarak, Belediyemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ulu şehrimiz Bursa’mıza gece gündüz demeden, güler yüz ile en iyi şekilde hizmet vereceğimize söz veriyoruz. Bu sözleşmenin üst düzey hizmet kalitesi olarak döneceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Sözleşmemiz hayırlı ve bereketli olsun” dedi.
“Emekçiler için bayram günü”
BemBirSen Genel Başkanı Levent Uslu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın bugüne kadar çalışanını hiç üzmediğini, her zaman tavandan sözleşmeye imza attığını söyledi. Uslu, “6. dönem toplu sözleşme, yerel yönetim çalışanları adına, BemBirSen adına çok büyük kazanımlar içeriyor. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla sözleşmeyi yaptığımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin’e teşekkür ediyorum. Sendikacılık, günlük, saatlik yapılan bir olay değildir. Büyük emek verilen, uzun soluklu, bedeller ödeyerek yapılan çalışmalardır. 1994 yılından bu yana sosyal denge anlaşmaları imzaladık. 2012 yılında yapılan toplu sözleşme sonucunda yüzde 100 tavan olarak belirledi ve 5 dönem böyle geçti. 6. dönemde yüzde 120 tavana çıkarak, büyük bir kazanım elde edildi. Yerel yönetimlerde büyük bir sıkıntı olan yemek konusunu da bu sözleşmede, kumanya yardımı ile çözdük. Bunun nasıl uygulanacağı ile ilgili, sayın Çalışma Bakanımız ile görüştük. Onun da yazıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gidecek, ondan sonrada belediyelere gelecek. Bursa’da yerel yönetimlerde çalışan emekçiler için bugün bayram günü. Bu bayrama destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine, BemBirSen Bursa Şubesi’ne teşekkür ediyor, Bursa’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
“Çalışanlarımızla her daim omuz omuza olduk”
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Bursa'yı bir adım daha ileriye götürmenin, Bursalıları gerçek anlamda mutlu etmenin peşindeyiz. Bu gayret ve heyecanla çalışıyoruz. Siz değerli çalışma arkadaşlarımızın da aynı gayret ve heyecanla çalıştığına şahit oluyoruz. Emeğinizin teşekkürü mahiyetinde bugün BemBirSen sendikamızla sözleşmemizi imzalıyoruz. Her daim milletimizin, devletimizin hizmetinde olan MemurSen Konfederasyonumuza, BemBirSen sendikamıza, bugün sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışanlarımızla hep omuz omuza olduk. Onların hakları noktasında en iyisini yapmaya çalıştık. Yapabileceğimizin en iyisini yapmak için gayret ettik. Sahadaki yüzümüz olan çalışanlarımız mutlu olmadan hizmetlerimizi verimli bir şekilde yerine getirmemiz mümkün değil. Bu bilinçle yaklaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Memurlarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Başkan Aktaş’ın konuşmaları sırasında salonda büyük bir coşku oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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