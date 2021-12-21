Bursaspor teknik direktörsüz çıktığı üç maçı da kaybetti

Bursaspor, bu sezon teknik direktörsüz çıktığı Erzurumspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor maçlarını kaybetti.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bandırmaspor’a yenilen Bursaspor, teknik direktörsüzlüğün sıkıntısını yaşıyor. Bu sezon üç teknik adamla yollarını ayıran ve yeni hocasını hala bulamayan yeşilbeyazlı takım zor günler yaşamaya devam ediyor. Erzurumspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor maçlarına teknik adamsız çıkan Bursaspor, bu karşılaşmalardan tek puan dahi çıkartamadı. Yeşilbeyazlılar gelecek hafta Menemenspor’la karşılaşacak.

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