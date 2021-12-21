Bursaspor teknik direktörsüz çıktığı üç maçı da kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor teknik direktörsüz çıktığı üç maçı da kaybetti

İHA

Bursaspor teknik direktörsüz çıktığı üç maçı da kaybetti

Bursaspor, bu sezon teknik direktörsüz çıktığı Erzurumspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor maçlarını kaybetti.
Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bandırmaspor’a yenilen Bursaspor, teknik direktörsüzlüğün sıkıntısını yaşıyor. Bu sezon üç teknik adamla yollarını ayıran ve yeni hocasını hala bulamayan yeşilbeyazlı takım zor günler yaşamaya devam ediyor. Erzurumspor, Ümraniyespor ve Bandırmaspor maçlarına teknik adamsız çıkan Bursaspor, bu karşılaşmalardan tek puan dahi çıkartamadı. Yeşilbeyazlılar gelecek hafta Menemenspor’la karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dövizdeki düşüş kapalıçarşıda hareketliliği arttırdı Bursa’da döviz bürolarında kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Dövizdeki düşüş kapalıçarşıda hareketliliği ...
Bursa Büyükşehir’den memuruna tam destek
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’den memuruna tam destek
Yunus Emre ve dünya dili Türkçe BUÜ’de konuşuldu
YEREL HABERLER Yunus Emre ve dünya dili Türkçe BUÜ’de konuşuldu
Yılbaşı gecesi beslenmenize dikkat
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesi beslenmenize dikkat
En başarılı ihracatçı ödülü MAY Tohum’un
YEREL HABERLER En başarılı ihracatçı ödülü MAY Tohum’un
İstihdam Merkezi, iş arayan ve işvereni buluşturmaya devam ediyor
YEREL HABERLER İstihdam Merkezi, iş arayan ve işvereni buluşturmaya ...
Yok böyle gelin adayı Bursa’da ezber bozduran evlenme teklifi Erkek arkadaşına teknede önünde diz çöküp evlenme teklif etti
YEREL HABERLER Yok böyle gelin adayı Bursa’da ezber bozduran evlenme ...
62 yaşındaki adam kıraathanede okumayı öğrendi Bursa’da 62 yaşındaki engelli adam kıraathanede okumayı öğrendi
YEREL HABERLER 62 yaşındaki adam kıraathanede okumayı ...
Kira yardımlarına artış beklentisi Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir: "Kentsel dönüşümde kira yardımı artmalı"
YEREL HABERLER Kira yardımlarına artış beklentisi Elfi Gayrimenkul ...
Karacabey’de 27 ton soğan bağışlandı
YEREL HABERLER Karacabey’de 27 ton soğan bağışlandı
Önce döner yedi, sonra hırsızlık yaptı Bursa'da hırsızın dönerciye girme ânı kamerada
YEREL HABERLER Önce döner yedi, sonra hırsızlık yaptı Bursa'da ...
(Özel) Eksi 15 derecede ısınarak görevlerini yapabiliyorlar Uludağ'da otoparkçıların soğuk ve karla çetin mücadelesi
YEREL HABERLER (Özel) Eksi 15 derecede ısınarak görevlerini ...
(Özel) Fabrikaya mal indiren kamyon alev alev yandı
YEREL HABERLER (Özel) Fabrikaya mal indiren kamyon alev alev yandı
İDO ve BUDO'da seferler iptal
YEREL HABERLER İDO ve BUDO'da seferler iptal
Yılbaşı gecesi beslenmenize dikkat
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesi beslenmenize dikkat
Bursa merkezli 10 ilde sahte içki operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa merkezli 10 ilde sahte içki operasyonu: 24 ...
81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü (2)
YEREL HABERLER 81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü (2)
81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü (2)
YEREL HABERLER 81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü (2)
81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü (2)
YEREL HABERLER 81 yaşındaki koca, 77 yaşındaki eşini öldürdü (2)
Bursa'da uykudaki eşini vuran yaşlı adam tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da uykudaki eşini vuran yaşlı adam tutuklandı
Bursa merkezli operasyonda 57 bin litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa merkezli operasyonda 57 bin litre sahte içki ...
TDK Başkanı Gülsevin: "Dünyada 250 milyon kişi Türkçe konuşuyor" "Bütün dünya Türk dizilerini seyrediyor" "Dizi ihracatında pastanın yüzde 25'i Türkiye'de"
YEREL HABERLER TDK Başkanı Gülsevin: "Dünyada 250 milyon kişi Türkçe ...
NAKEM, Balkanlar’dan gelen gençlere kol kanat gerecek
YEREL HABERLER NAKEM, Balkanlar’dan gelen gençlere kol kanat gerecek
Bursa’da kadın kooperatifçiliği güçleniyor
YEREL HABERLER Bursa’da kadın kooperatifçiliği güçleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.