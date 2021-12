Genç kuaför yaralı kediye umut oldu Ölüme terk edilen yaralı kedi barınakta tedavi altına alındı

Araç çarpması sonucu arka ayağındaki kalıcı hasar sebebiyle ölüme terk edilen yaralı kedi tedavi edilerek Mustafakemalpaşa Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nde koruma altına alındı.

İlçenin hayvan sever esnaflarından kuaför Sercan Karasarılı Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a sosyal medya hesaplarından ulaşarak yaralı kedinin durumunu haber verdi. Başkan Kanar'ın talimatıyla harekete geçen Hayvan Barınağı veterinerleri yaralı kediye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Belediye Hayvan Barınağına yaralı halde getirilen kedinin yapılan tetkikler neticesinde arka bacağında kırık olduğu belirlendi. Şirinliği ve masumiyetinden çok etkilendiği için hayvansever Sercan Karasarılı tarafından Pakize ismi verilen yaralı kedinin, şiddetli çarpma ve travmaya bağlı şok yaşadığı tespit edildi. Bakımları yapılan Pakize, Hayvan Barınağına yerleştirildi. Sevimli dostları ile birlikte uyum içinde yaşayan Pakize’nin keyfi yerinde.



"Kedilerle çok iyi dostluk kurdu"

Pakize'nin tedavi ve bakım sürecini anlatan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ''vatandaşımız arka ayağındaki zedelenme ve darbeye bağlı olarak bir can dostumuzun zor durumda olduğunu bizlere haber verdi. Sercan Karasarılı kardeşimin bu güzel, bu duyarlı talebine kayıtsız kalamadık. Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi olarak gerekli ekipman ve uzman veteriner hekimlerimizle sevimli dostumuzu tedavi merkezimizde teslim aldık. Gerekli tetkik muayeneler yapıldıktan sonra arka ayağında ciddi kırık olduğu, acil müdahale edilmesi gerektiği hekimlerimizce bize raporlandı. Anında ve yerinde müdahale ile bakım sürecini başlattık. Küçük misafirimize ''Pakize'' ismi verildi. Misafirimizi aldık ve Türkiye'nin en güzel ve donanımlı ''Kedi Evimizde'' ağırladık. Burada can dostlarımızın özgürce yaşadığı, beslenme imkânı bulduğu, göreve geldiğimiz ilk günlerde nerdeyse A'dan Z'ye tekrar inşa ettiğimiz tam donanımlı bir Hayvan Barınağımız var. Barınağın ''Kedi Evi'' bölümünde tedavisi tamamlanan sevimli dostlarımız çok keyifli, istedikleri gibi gezebiliyorlar. Ayağı alçıya alınan küçük Pakize de tedavi sürecinin tamamlanmasının akabinde sıcak yuvasında yerini alacak. Aldığım duyumlara göre şimdiden birkaç arkadaş edinmiş. Pakize'ye umut olan, sokak hayvanlarını koruma konusunda örnek bir tutum sergileyen Sercan kardeşime tüm kalbimle teşekkür ederim'' dedi.

Belediye Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi, bakıma muhtaç kedi ve köpeklerin kısırlaştırma, tedavi, bakım ve besleme hizmetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Vatandaşlar, 444 3 815 numaralı hattan belediye ile irtibata geçerek can dostlara umut olabilirler.

