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Bursaspor Divan Kurulu ile BPFDD üyeleri bir araya geldi

İHA

Bursaspor Divan Kurulu ile BPFDD üyeleri bir araya geldi

Bursaspor Divan Kurulu üyeleri ile Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği (BPFDD) üyeleri bir araya gelerek ortak açıklama yaptı.
Bursaspor’da yıllarca forma giymiş eski futbolcular ile Divan Kurulu üyeleri toplantı sonrası ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, Bursaspor’un bugün içinde bulunduğu durumdan kurtulabilmesi için tedbir alınması, hem idarî, hem de sportif anlamda bazı kararların acilen hayata geçirilmesinin şart olduğu açıklandı. Toplantıda görüşlerini bildiren Bursaspor’un efsane kaptanlarından Sinan Bür ve Sedat Özden, Bursaspor’un ülkeye mal olmuş şampiyon takım olduğunu, ancak bugün yaşanılanların bu büyük camiaya yakışmadığını ve bir an önce ayağa kalkması için güçlü bir futbol aklına ihtiyaç olduğunu söylediler. Bursaspor Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Suphi Evke de, bütün eski futbolcular olarak taşın altına ellerine koymaya hazır olduklarını ve yıllarca formasını giydikleri bu şanlı arma için her türlü yardıma hazır olduklarını söyledi.
Galip Sakder: “Bursaspor’un ayağa kalkması lâzım”
Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder de Bursaspor’un ligdeki yerinin tüm camiayı üzdüğünü ve bu konuda bazı kalıcı ve radikal kararların alınmasının gerekli olduğunu söyledi. Bursasporlu eski futbolcuların kulüplerine sahip çıkma isteklerinin takdirle karşılanacağını belirten Galip Sakder, büyük Bursaspor camiasının da artık ayağa kalkmasının gerektiğini kaydetti. Bursasporlu eski futbolcuların geçtiğimiz günlerde yayınladıkları bildirinin çok değerli ve akılcı olduğunu açıklayan Sakder, Divan olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

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