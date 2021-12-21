Keloğlan horozunu öğrencilerle aradı

İnegöl Belediyesi, kültürel mirasımız türküleri ve masalları yeni nesille buluşturan “Bir Keloğlan Masalı Horozumu Kaçırdılar” müzikli çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturdu.

Dilbilimci Ayşegül Dede ve TRT sanatçısı Rüstem Avcı’nın yer aldığı müzikli çocuk müzikali “Bir Keloğlan Masalı Horozumu Kaçırdılar” oyunu İnegöllü minikler için sahnelendi. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde 11.00’da ve 14.00’da iki ayrı seans olarak yapılan gösteride, “Bir Keloğlan Masalı Horozumu Kaçırdılar” müzikli çocuk oyunu iki usta sanatçı tarafından sahnelendi. Ayşegül Dede’nin masal anlatımının yer aldığı müzikli çocuk oyununda, Rüstem Avcı da horozunu arayan Keloğlan masalı içinde yer alan 7 yöresel türküyü seslendirdi.

İki seanslık gösteriye; Altın Nesil Koleji, Sinanbey İlkokulu, İshakpaşa Anaokulu ve İshakpaşa İlkokulu öğrencileri katıldı.

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