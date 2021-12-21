Şehitlerin isimleri sokaklarda yaşıyor

Gemlik ilçesinde şehitlerin isimlerini taşıyan yeni sokak tabelaları yerlerine asıldı.

Gemlik Belediyesi, aziz şehitlerimizin ismini taşıyan sokaklardaki tabelaları, onların adına ve hatırasına yakışır şekilde yeniledi. Toplam 32 sokağın tabelası yenileri ile değiştirildi. Tabelalarda metal zemin üzerinde Türk bayrağı ve şehitlerimizin ismi yer alıyor.

Gemlik Belediyesi olarak aziz şehitlerimizin hatırasına layık olmaya çalıştıklarını belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Parklarımızda sokaklarımızda yer alan şehit anıtları ile tabelalarını hatıralarına yakışır şekilde yeniledik. Parklardaki şehit anıtlarımızı, üzerinde isim ve fotoğraflarının da bulunduğu kalıcı mermer anıtlar ile değiştirdik. Sokak tabelalarımızı ise yine aynı ciddiyet ve saygı ile uygun şekilde değiştirdik. Şehitlerimiz ve aileleri başımızın tacıdır. İhtiyaç duydukları her zaman onlarla birlikte olmak ve anılarını saygıyla yaşatmak en önemli görevlerimizden biridir” şeklinde konuştu.

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