Roman kahramanları Başkan Taban’ı ziyaret etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, okudukları romanların kahramanlarının kostümlerini giyen öğrenciler, Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti.

2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen “21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü”, 9 yıldır ülkemizde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından kutlanmaya devam ediyor.

İnegöl’de de Selanik Koleji öğrencileri, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Gününe özel bir hazırlık yaptı. Okudukları kitapların içerisinde yer alan kahramanların kostümlerini giyerek bu kahramanları canlandıran öğrenciler, okul kurucusu Yunus Karabacak ve Türkçe öğretmeni Zeynep Bircan ile birlikte Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti. Roman kahramanlarını makamında kabul eden Alper Taban, öğrencilerle okudukları kitaplar ve canlandırdıkları kahramanlar üzerine sohbet etti. Başkan Taban, öğrencilere hediye takdiminde de bulundu.

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