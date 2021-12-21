Çocuklar bu festivali çok özleyecek

Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKTSV) tarafından bu yıl 19’uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali; atölyeler, gösteriler, eğitimler ve bol kahkaha ile final yaptı.

Bursa’da 5 gün boyunca 7 ülkeden 18 ekibin sergilediği 40 ayrı gösteriyi 7 bin 500’den fazla çocuk izledi. Her gün farklı mekanlarda farklı gösteriler ile farklı ekiplerin sahne aldığı festivalde, kukla ve gölge sanatının tüm renkleri adeta şehrin dört bir yanına işlendi. Kukla ve gölge sanatının duayenleri, panel, atölye ve seminerlerle sanatseverlere bilgi ve birikimlerini aktardı.

Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARAKUM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim İmran Öztahtalı, Bursa’nın birçok markasıyla, dünyaya açılan kapılarıyla önemli bir mücevher olduğunu belirtti. Bursa’nın değerlerinden birinin de gölge oyununun temelini oluşturan KaragözHacivat olduğunun altını çizen Öztahtalı, “KARAKUM olarak Karagöz kukla ve gölge oyunlarını akademik temele oturtmak, dünya çapında araştırmalar yapıp Bursa’yı dünyaya tanıtmak istedik. Bu festival de çalışmalarımıza önemli katkı sağlayan muhteşem bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

40 yılın eseri

2 yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, 40 yıldır devam eden tek kukla ve gölge oyunları festivali unvanını da taşıyor.

UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Enis Ergün, festival boyunca Karagöz’ün renkli dünyasının izleyicilere sunulduğunu, hem çocuklar hem de yetişkinlere özel atölye çalışmalarının yapıldığını hatırlattı. Ergün, 40 yıldır devam eden festivalin gerçekleşmesini sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı’ya teşekkür etti.

BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik ise festivale katılan ve Bursa’da 5 gün boyunca gösteriler, atölyeler ve seminerlerle gölge ve kukla sanatının gelişimine katkı sunan tüm ekiplere teşekkür etti. Ferik, Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali’nin 40 yıllık bir eser olduğunu belirterek, bundan sonraki etkinliğin ilçelere de yayılacağını, kukla ve gölge sanatının dünyadaki merkezinin Bursa olacağını sözlerine ekledi.

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