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Frutti Extra Bursaspor-Ratiopharm Ulm: 68-66

DHA

Frutti Extra Bursaspor-Ratiopharm Ulm: 68-66


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-Salon: TOFAŞ Spor Salonu
Hakemler: Elias Koromilas (Yunanistan), Jordi Aliaga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ)
Frutti Extra Bursaspor: Freeman 20, Needham 20, Onuralp Bitim 4, Hayes, Dudzinski 7, Andrews, Egemen Güven 8, Brown 4, Ayberk Olmaz 5,
Ratiopharm Ulm: Felicio 12, Blossomgame 16, Guenther 6, Thornwell 4, Klepeisz 6, Stoll, Bretzel 2, Herkenhoff 5, Jallow 8, Zugic 71'İNCİ PERİYOT: 19-12
İLK YARI: 36-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-50Frutti Exrta Bursaspor, Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8'inci haftasında, konuk ettiği Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 68-66 mağlup etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Frutti Exrta Bursaspor, Freeman ve Needham ile sayılarak bularak 3'üncü dakikada 7-2 öne geçti. Kısa sürede toparlanan konuk ekip Felicio ve Guenther ile karşılık verince 4'üncü dakikada 7-7 eşitlik oldu. İki takımın da sert savunmalar yaptığı ve hücumda sayı üretmekte zorlandığı ilk çeyrekte, Freeman ve Dudzinski'nin katkılarıyla temsilcimiz, periyotu 19-12 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe özellikle pota altında iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor, Egemen Güven'in etkili oyunu ve Brown'un set hücumlarıyla 15'inci dakikada farkı çift hanelere çıkararak durumu 29-19'a getirdi. Frutti Extra Bursaspor'un savunma hattını geçmeyi zorlanan konuk ekip, özellikle serbest atışlarla sayılar buldu. İlk yarı ev sahibi ekibin 36-32 üstünlüğüyle bitti.
Üçüncü çeyrekte etkili olan konuk Ratiopharm Ulm, savunmadaki etkili oyununu hücumda da Felicio ve Blossomgame ile skora dönüştürünce 25'inci dakikada skor tabelasında 43-36 öne geçti. Bu serinin ardından molaya giden Frutti Extra Bursaspor, Needham ve Freeman ile sayılar bularak mola dönüşü rahat bir nefes aldı ve 27'inci dakikada 44-43'lük skorla tekrar üstünlüğü eline geçirdi. 3'üncü periyotun son dakikalarında daha kontrollü oynayan Frutti Extra Bursaspor, final periyoduna da 54-50'lik skor avantajıyla girdi.
Maçın son periyodu çekişmeye sahne oldu. Özellikle iki takımın da hücum sürelerini son ana kadar kullandığı periyotun başlarında, Herkenhoff ve Zugic ile 3 sayılık isabet bulan konuk takım, 32'nci dakikada 58-58 eşitliği sağladı. Ratiopharm Ulm'nin üçlük sayılarına Needham'la karşılık veren Frutti Extra Bursaspor, 33'üncü dakikada skoru 63-58'e çıkardı. Konuk takım, bitime 28 saniye kala hızlı hücumda Thorwell'ın smacıyla 68-66 yaparak farkı 2'ye düşürünce, Frutti Extra Bursaspor molaya gitti. Son saniyelerde Frutti Extra Bursaspor, hücum şansını değerlendirmese de rakibine sayı vermeyerek parkeden 68-66 galip ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2021-12-22 01:15:17

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