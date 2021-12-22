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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’ın ulaşım ağı genişliyor Ulaşılabilir Yıldırım hedefine adım adım

İHA

Yıldırım’ın ulaşım ağı genişliyor Ulaşılabilir Yıldırım hedefine adım adım

Yıldırım Belediyesi, ‘ulaşım hamlesi’ kapsamında ilçeye yeni ulaşım arterleri kazandırmaya devam ediyor.
Yıldırım Belediyesi, şehrin ulaşım meselesini çözerek trafiği rahatlatmak için yatırımlarını sürdürüyor. İlçeye yatay ve dikey yeni yolların kazandırılması için çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, Yiğitler Mahallesi’nde yeni imar yolu açmak için kolları sıvadı. Hafriyat çalışmaları devam eden 5 bin 300 metrekarelik imar yolu kısa süre içerisinde tamamlanarak asfalt ve kaldırım çalışmalarına başlanacak.
Yiğitler Mahallesi’nde devam eden yol açma ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım’a hizmet için yola çıkarken hemşehrilerimize daha ulaşılabilir bir Yıldırım sözü vermiştik. Bunun için şehrimizin en önemli gündemi olan trafik ile ilgili Yıldırım Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte alternatif çözümler üzerinde çalışıyoruz. Bu bağlamda Ankara Caddesi’nin en büyük alternatifi olan Eğitim Caddesi’nin devamındaki Erdoğan Caddesi’ni, Kestel Kavşağı’na ulaştıracak şekilde bir güzergâh oluşturuyoruz. Bu noktada Yıldırım Belediyesi olarak dönüşüm çalışmalarıyla yeni yolların kazandırılması, kamulaştırma çalışmalarıyla yol üzerindeki binaların kamulaştırılması ve mevcut kamu arazilerinden belli tahsislerin alınarak yol işlemlerinin yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
Alanda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Ekiplerimiz, Yiğitler Mahallemizdeki mevcut güzergahın doğusundan batısına doğru, Otosansit’in hemen üzerinde, 230 metre uzunluğunda yaklaşık 5 dönümlük alanda yol düzenlemesi yapıyorlar. Erdoğan Caddesi güzergâhının devamı olan çalışma aynı zamanda Yiğitler Mahallesi’ndeki ‘Okullar Bölgesi’ne ulaşımı da kolaylaştıracak. İnşallah 2022 yılında Erdoğan Caddesi’nin açılması noktasında büyük mesafe kat etmiş olacağız. Şimdiden ilçemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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