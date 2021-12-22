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Panik yüzünden fiyatlar artıyor Kılıç: “Marketler indirim için üzerine düşeni yapacak”

İHA

Panik yüzünden fiyatlar artıyor Kılıç: “Marketler indirim için üzerine düşeni yapacak”

Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, dövizdeki düşüşün kalıcı olmasıyla birlikte maliyetlerde oluşacak düşüşü ürünlere indirim olarak yansıtmaya hazır olduklarını açıkladı. Kılıç, son günlerde vatandaşların panik hâliyle aşırı alışveriş yapmasının da fiyatları yükselttiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kur korumalı TL vadeli mevduatı uygulamasının hayata geçirildiğini açıklamasının ardından dövizde yaşanan hızlı düşüş, marketlerde indirim konusunu gündeme getirdi. Bursa Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Kılıç, önümüzdeki süreçte yerel marketlerin indirim konusunda üzerine düşeni yapacağını söyledi.
Ekonomideki gelişmelere paralel olarak market raflarındaki ürünlerin fiyatlarında son dönemde yükseliş yaşandığını hatırlatan PERDER Bursa Şube Başkanı Haşim Kılıç, “Yüksek fiyatların en büyük sebebi, hammadde temininde yaşanan sıkıntılar ve artan aşırı maliyetlerdir. Özellikle son birkaç ayda hem gıda, hem de gıda dışındaki ürünlerin fiyatları dünyayla paralel şekilde arttı. Perakendecilerin bu süreçte aşırı kâr elde ettiği iddiası, doğru değil. Maliyet artışı, tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Döviz kurlarında düşüşün kalıcı olmasıyla birlikte maliyetlerin kademeli olarak düşmesi de kaçınılmaz olacaktır” diye konuştu.
“Bütün imkânlarımızı seferber edeceğiz”
Fiyat artışlarının sektörün geleceği adına olumlu olarak yorumlanamayacağını da dile getiren Kılıç, “Biz, yerel marketler olarak dövizdeki düşüşün kalıcı olmasına paralel olarak önümüzdeki süreçte üzerimize düşen ne varsa yapacağız. PERDER üyeleri, maliyetlerdeki azalışlar doğrultusunda ürünlerde indirime gitmek için tüm imkânlarını seferber edecektir. Biz, ülkemizin bu süreçten güçlenerek çıkması için müşterilerimize en makul şartlarda hizmet vermeyi hedefliyoruz. Hammadde ve tedarik boyutundaki düzelmeye biz de indirimler ile eşlik etmeye hazırız” dedi.
“Panik yüzünden fiyatlar artıyor”
Son günlerde tüketicinin, panikle ihtiyaç fazlası alışveriş yapması sebebiyle ürün yetiştirmekte zorlandıklarını da dile getiren Kılıç, “İlk kez böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Özellikle şeker, un, yağ, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu konusunda aşırı talep söz konusu. Bu davranış şekli yanlış olduğu gibi ürünlerdeki fiyat artışlarını da ister istemez tetikliyor. Paniğe gerek yok. Ülkemiz, geniş imkânlarıyla tüm tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek güçte. Özellikle temel gıda maddelerinin temininde sıkıntı yaşanması söz konusu değil” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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